رئيس مجلس النواب: علاقات وثيقة بين البحرين والأردن

رئيس مجلس النواب: علاقات وثيقة بين البحرين والأردن
وأشاد بمسيرة التعاون والشراكة الاستراتيجية البحرينية الأردنية، في جميع المسارات التنموية، مؤكداً حرص مجلس النواب على دعم دور الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التعاون الثنائي المشترك، في كل المحافل والمشاركات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وقد بعث رئيس مجلس النواب برقيتي تهنئة إلى أحمد محمد علي الصفدي رئيس مجلس النواب، وفيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى تولي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مقاليد الحكم.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من تقدم وتطور في ظل قيادتها الحكيمة، ودور عربي وإقليمي فاعل ومؤثر في الدفاع عن القضايا المصيرية، ودعم جهود السلام والتنمية في المنطقة.
كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة مماثلة إلى رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين، متمنياً للمملكة الأردنية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة العاهل الأردني.كلمات دالة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الدفاع اليابانية: حاملة طائرات صينية تبحر قرب جزيرة في شرق اليابان لأول مرة
17 تموز موعداً لـ"سحب قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026"
قيادية بحزب المؤتمر الهندي: نساء كشمير يتمتعن بصمود استثنائي رغم المعاناة
الربيعة يقف ميدانيًا على جاهزية مشروع إثراء المشاعر في منى
الأمير هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج استحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كل المشاعر يعود بالنفع على الحجاج وييسر أداء المناسك ومحل إشادة وتقدير وثناء الجميع
جدل كبير في سوريا بسبب سجادة الشرع خلال صلاة العيد.. ما القصة؟