رئيس مجلس النواب: علاقات وثيقة بين البحرين والأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬بمسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأردنية،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسارات‭ ‬التنموية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافل‭ ‬والمشاركات،‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وقد‭ ‬بعث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برقيتي‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الصفدي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وفيصل‭ ‬عاكف‭ ‬الفايز‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأعيان‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬تولي‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ودور‭ ‬عربي‭ ‬وإقليمي‭ ‬فاعل‭ ‬ومؤثر‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬المصيرية،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬رامي‭ ‬صالح‭ ‬وريكات‭ ‬العدوان‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭.‬

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