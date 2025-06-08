اكتسحت تايلور سويفت.. لوسي غو تصبح أصغر مليارديرة عصامية في العالم

خبرني - أعلنت سيدة الأعمال الأمريكية لوسي غو، البالغة من العمر 29 عاماً، أنها أصبحت أصغر مليارديرة عصامية في العالم، بعد أن بلغت ثروتها نحو 1.2 مليار دولار، متفوقة بذلك على النجمة تايلور سويفت، إذ حصلت غو رسمياً على اللقب في قائمة مجلة "فوربس" السنوية العاشرة لأغنى النساء العصاميات في أمريكا.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" فتعود ثروة غو بشكل رئيسي إلى امتلاكها حصة تقارب 5% في شركة Scale AI، التي شاركت في تأسيسها عام 2016، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ويُقدّر تقييمها اليوم بنحو 25 مليار دولار.

وُلدت غو في فريمونت، كاليفورنيا، لأبوين مهاجرين من الصين يعملان كمهندسين كهربائيين، بدأت تعلم البرمجة في سن مبكرة، وحققت أولى أرباحها عبر الإنترنت من خلال تطوير روبوتات لألعاب.

انضمام ومغادرة بالملايين

والتحقت بجامعة كارنيغي ميلون لدراسة علوم الحاسوب، لكنها تركتها في عام 2014 بعد حصولها على زمالة "ثييل" التي تقدم دعماً مالياً للشباب لبدء مشاريعهم الخاصة.

وبدأت قصة غو بعد تركها الجامعة، إذ عملت في شركات تقنية بارزة مثل "فيس بوك" و"سناب شات"، حيث التقت بشريكها المؤسس لشركة Scale AI، ألكسندر وانغ.

وأسست معه الشركة في عام 2016، لكنها غادرتها في عام 2018 بسبب خلافات في الرؤية، وعلى رغم مغادرتها للشركة العملاقة، احتفظت غو بحصتها في الشركة، مما ساهم في تحقيقها للثروة الحالية.

تعيش غو في ويست هوليود، وتُعرف بأسلوب حياتها المنظم والمكثف، حيث تبدأ يومها في الخامسة صاحاً وتشارك في عدة جلسات لياقة بدنية يومياً، تعمل لساعات طويلة، وتُعرف بشغفها بالعمل والتطوير المستمر.