اكتسحت تايلور سويفت.. لوسي غو تصبح أصغر مليارديرة عصامية في العالم

اكتسحت تايلور سويفت.. لوسي غو تصبح أصغر مليارديرة عصامية في العالم
خبرني - أعلنت سيدة الأعمال الأمريكية لوسي غو، البالغة من العمر 29 عاماً، أنها أصبحت أصغر مليارديرة عصامية في العالم، بعد أن بلغت ثروتها نحو 1.2 مليار دولار، متفوقة بذلك على النجمة تايلور سويفت، إذ حصلت غو رسمياً على اللقب في قائمة مجلة "فوربس" السنوية العاشرة لأغنى النساء العصاميات في أمريكا.
ووفق صحيفة "ديلي ميل" فتعود ثروة غو بشكل رئيسي إلى امتلاكها حصة تقارب 5% في شركة Scale AI، التي شاركت في تأسيسها عام 2016، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ويُقدّر تقييمها اليوم بنحو 25 مليار دولار.
وُلدت غو في فريمونت، كاليفورنيا، لأبوين مهاجرين من الصين يعملان كمهندسين كهربائيين، بدأت تعلم البرمجة في سن مبكرة، وحققت أولى أرباحها عبر الإنترنت من خلال تطوير روبوتات لألعاب.
انضمام ومغادرة بالملايين
والتحقت بجامعة كارنيغي ميلون لدراسة علوم الحاسوب، لكنها تركتها في عام 2014 بعد حصولها على زمالة "ثييل" التي تقدم دعماً مالياً للشباب لبدء مشاريعهم الخاصة.
وبدأت قصة غو بعد تركها الجامعة، إذ عملت في شركات تقنية بارزة مثل "فيس بوك" و"سناب شات"، حيث التقت بشريكها المؤسس لشركة Scale AI، ألكسندر وانغ.
وأسست معه الشركة في عام 2016، لكنها غادرتها في عام 2018 بسبب خلافات في الرؤية، وعلى رغم مغادرتها للشركة العملاقة، احتفظت غو بحصتها في الشركة، مما ساهم في تحقيقها للثروة الحالية.
تعيش غو في ويست هوليود، وتُعرف بأسلوب حياتها المنظم والمكثف، حيث تبدأ يومها في الخامسة صاحاً وتشارك في عدة جلسات لياقة بدنية يومياً، تعمل لساعات طويلة، وتُعرف بشغفها بالعمل والتطوير المستمر.
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