ملعقة واحدة تسبب شللاً.. طبيب أعصاب أمريكي يُحذر من خطورة العسل على الرضع

ملعقة واحدة تسبب شللاً.. طبيب أعصاب أمريكي يُحذر من خطورة العسل على الرضع
خبرني - في تحذير طبي جديد أثار تفاعلاً واسعاً على "تيك توك"، حذّر طبيب الأعصاب الأمريكي الدكتور بايبينغ تشين من مخاطر غير متوقعة للعسل الطبيعي على صحة الأطفال الرضع، إلى جانب مجموعة من العادات اليومية التي قد تُعرّض حياة الناس للخطر دون أن يدركوا ذلك.
وفي مقطع فيديو تجاوزت مشاهداته 400 ألف، أوضح الدكتور تشين، المتخصص في صحة الدماغ، أن العسل يحتوي أحياناً على بكتيريا خطيرة تُعرف باسم "كلوستريديوم البوتولينوم"، والتي قد تكون غير مؤذية للكبار، لكنها قادرة على إنتاج سموم قاتلة داخل أمعاء الرضع دون سن السنة، مسببة حالة نادرة لكنها خطيرة تُعرف بـ"التسمم الوشيقي".
وأضاف الطبيب الذي تلقى تدريبه في مستشفى "مايو كلينك": "رأيتُ حالات فعلية لهذا التسمم، ويكفي أن يتناول الطفل ملعقة واحدة فقط لإحداث ضرر جسيم".
وأشار إلى أن هذه السموم تُهاجم الجهاز العصبي للأطفال، ما قد يؤدي إلى شلل في عضلات التنفس ونقص مميت في الأوكسجين.
ووسّع الدكتور "بينغ"، كما يعرف على تيك توك، تحذيراته لتشمل ممارسات شائعة مثل مشاركة المشروبات مع الآخرين، خصوصاً في الحفلات والمهرجانات، حيث قد تنتقل مسببات أمراض خطيرة تؤثر على الدماغ، منها التهاب السحايا والتهاب الدماغ الفيروسي، وليس فقط أمراضاً شائعة كالهربس.
وتابع قائلاً: "عالجتُ شاباً أُصيب بالتهاب السحايا الفيروسي بعد عطلة نهاية أسبوع قضاها في مشاركة الكوكتيلات مع أصدقائه. بدأ الأمر كصداع بسيط ثم تطور إلى نوبات".
أما التحذير الثالث فكان من الاستنشاق غير المقصود للعدوى الفطرية في الأماكن المغبرة أو المهجورة، مثل العليات أو الأقبية، مشيراً إلى أن هذه الفطريات قد تصل إلى الدماغ دون ظهور أعراض فورية، وقد تستغرق شهوراً أو سنوات قبل أن تتسبب في أمراض خطيرة يصعب علاجها.
واختتم الدكتور تشين رسالته قائلاً: "لا تحتاج إلى أن تكون في غابة لتصاب بعدوى دماغية، مجرد تنظيف علية قديمة قد يُشكل خطراً حقيقياً لبعض الأشخاص".
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