ملعقة واحدة تسبب شللاً.. طبيب أعصاب أمريكي يُحذر من خطورة العسل على الرضع

خبرني - في تحذير طبي جديد أثار تفاعلاً واسعاً على "تيك توك"، حذّر طبيب الأعصاب الأمريكي الدكتور بايبينغ تشين من مخاطر غير متوقعة للعسل الطبيعي على صحة الأطفال الرضع، إلى جانب مجموعة من العادات اليومية التي قد تُعرّض حياة الناس للخطر دون أن يدركوا ذلك.

وفي مقطع فيديو تجاوزت مشاهداته 400 ألف، أوضح الدكتور تشين، المتخصص في صحة الدماغ، أن العسل يحتوي أحياناً على بكتيريا خطيرة تُعرف باسم "كلوستريديوم البوتولينوم"، والتي قد تكون غير مؤذية للكبار، لكنها قادرة على إنتاج سموم قاتلة داخل أمعاء الرضع دون سن السنة، مسببة حالة نادرة لكنها خطيرة تُعرف بـ"التسمم الوشيقي".

وأضاف الطبيب الذي تلقى تدريبه في مستشفى "مايو كلينك": "رأيتُ حالات فعلية لهذا التسمم، ويكفي أن يتناول الطفل ملعقة واحدة فقط لإحداث ضرر جسيم".

وأشار إلى أن هذه السموم تُهاجم الجهاز العصبي للأطفال، ما قد يؤدي إلى شلل في عضلات التنفس ونقص مميت في الأوكسجين.

ووسّع الدكتور "بينغ"، كما يعرف على تيك توك، تحذيراته لتشمل ممارسات شائعة مثل مشاركة المشروبات مع الآخرين، خصوصاً في الحفلات والمهرجانات، حيث قد تنتقل مسببات أمراض خطيرة تؤثر على الدماغ، منها التهاب السحايا والتهاب الدماغ الفيروسي، وليس فقط أمراضاً شائعة كالهربس.

وتابع قائلاً: "عالجتُ شاباً أُصيب بالتهاب السحايا الفيروسي بعد عطلة نهاية أسبوع قضاها في مشاركة الكوكتيلات مع أصدقائه. بدأ الأمر كصداع بسيط ثم تطور إلى نوبات".

أما التحذير الثالث فكان من الاستنشاق غير المقصود للعدوى الفطرية في الأماكن المغبرة أو المهجورة، مثل العليات أو الأقبية، مشيراً إلى أن هذه الفطريات قد تصل إلى الدماغ دون ظهور أعراض فورية، وقد تستغرق شهوراً أو سنوات قبل أن تتسبب في أمراض خطيرة يصعب علاجها.

واختتم الدكتور تشين رسالته قائلاً: "لا تحتاج إلى أن تكون في غابة لتصاب بعدوى دماغية، مجرد تنظيف علية قديمة قد يُشكل خطراً حقيقياً لبعض الأشخاص".