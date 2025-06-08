بوراك أوزجيفيت يصبح أغنى ممثل في تركيا.. ما حجم ثروته؟

خبرني - تصدَّر النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت عناوين الصحف بعد أن بات يُشار إليه كأغنى ممثل في تركيا، إثر تنامي حجم ثروته التي تجاوزت حاجز المليار ليرة تركية.

وأثار أوزجيفيت، البالغ من العمر 40 عاماً، اهتمام المتابعين بقراراته الاستثمارية الذكية، حيث قام بتوظيف الجزء الأكبر من دخله في سوق العقارات والممتلكات الفاخرة.

ووفقاً لصحيفة GazeteMagazin، فقد أضاف مؤخراً ثلاث فلل جديدة إلى محفظته العقارية، ضمن مشروع مقام على قطعة أرض يمتلكها في منطقة غوموشلوك السياحية بولاية بودروم، إحداها يسكن فيها بنفسه، بينما تقيم عائلته في الثانية، أما الثالثة فمعروضة للبيع.

كما تبين أنه يمتلك ثلاث فلل أخرى، اثنتان منها في إسطنبول وواحدة في منطقة غوندوقان.

ويُعرف أوزجيفيت بدوره في عدد من المسلسلات التركية الناجحة، أبرزها "المؤسس عثمان"، حيث يتقاضى أجراً يصل في المتوسط إلى 750 ألف ليرة تركية عن كل حلقة، كما تردد أنه يطلب ما يصل إلى 100 ألف دولار مقابل مشاركته في الفعاليات الخارجية.

من هو بوراك أوزجيفيت؟

ولد الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في 24 ديسمبر (كانون الأول) 1984 بمدينة إسطنبول، وتخرّج في قسم التصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون الجميلة في جامعة مرمرة.

بدأ مسيرته المهنية كعارض أزياء بعد فوزه بلقب "عارض الأزياء الواعد" في مسابقة "أفضل موديل في تركيا" عام 2003، لينتقل لاحقاً إلى التمثيل من خلال أدوار بسيطة.

كانت انطلاقته الحقيقية في عام 2011 من خلال مشاركته في الجزء الثاني من المسلسل الشهير "حريم السلطان"، حيث جسّد شخصية "بالي بك" التي نالت شهرة واسعة داخل تركيا وخارجها، وحصد عنها أول جائزتين في مسيرته الفنية.

وفي عام 2013، قدّم أول دور بطولة في مسلسل "طائر النمنمة"، وخلال تصويره نشأت علاقة حب بينه وبين الممثلة فهرية إفجان، التي تزوجها لاحقاً في عام 2017، وأنجب منها طفلين.

ومن أبرز أعماله أيضاً مسلسل "حب أعمى" (2015–2017)، الذي عُرض في أكثر من 110 دول وترجم إلى 50 لغة، وفاز بجائزة إيمي الدولية، مما عزز من شعبيته العالمية.

ويشارك أوزجيفيت حالياً في بطولة مسلسل "المؤسس عثمان"، الذي يُعرض منذ عام 2019، ويجسّد فيه دور مؤسس الدولة العثمانية "عثمان غازي".

وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وحصد عشر جوائز، من بينها ثلاث جوائز لأفضل ممثل من نصيب أوزجيفيت، وتم بيعه لأكثر من 35 دولة.