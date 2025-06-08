بوراك أوزجيفيت يصبح أغنى ممثل في تركيا.. ما حجم ثروته؟

بوراك أوزجيفيت يصبح أغنى ممثل في تركيا.. ما حجم ثروته؟
خبرني - تصدَّر النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت عناوين الصحف بعد أن بات يُشار إليه كأغنى ممثل في تركيا، إثر تنامي حجم ثروته التي تجاوزت حاجز المليار ليرة تركية.
وأثار أوزجيفيت، البالغ من العمر 40 عاماً، اهتمام المتابعين بقراراته الاستثمارية الذكية، حيث قام بتوظيف الجزء الأكبر من دخله في سوق العقارات والممتلكات الفاخرة.
ووفقاً لصحيفة GazeteMagazin، فقد أضاف مؤخراً ثلاث فلل جديدة إلى محفظته العقارية، ضمن مشروع مقام على قطعة أرض يمتلكها في منطقة غوموشلوك السياحية بولاية بودروم، إحداها يسكن فيها بنفسه، بينما تقيم عائلته في الثانية، أما الثالثة فمعروضة للبيع.
كما تبين أنه يمتلك ثلاث فلل أخرى، اثنتان منها في إسطنبول وواحدة في منطقة غوندوقان.
ويُعرف أوزجيفيت بدوره في عدد من المسلسلات التركية الناجحة، أبرزها "المؤسس عثمان"، حيث يتقاضى أجراً يصل في المتوسط إلى 750 ألف ليرة تركية عن كل حلقة، كما تردد أنه يطلب ما يصل إلى 100 ألف دولار مقابل مشاركته في الفعاليات الخارجية.
من هو بوراك أوزجيفيت؟
ولد الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في 24 ديسمبر (كانون الأول) 1984 بمدينة إسطنبول، وتخرّج في قسم التصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون الجميلة في جامعة مرمرة.
بدأ مسيرته المهنية كعارض أزياء بعد فوزه بلقب "عارض الأزياء الواعد" في مسابقة "أفضل موديل في تركيا" عام 2003، لينتقل لاحقاً إلى التمثيل من خلال أدوار بسيطة.
كانت انطلاقته الحقيقية في عام 2011 من خلال مشاركته في الجزء الثاني من المسلسل الشهير "حريم السلطان"، حيث جسّد شخصية "بالي بك" التي نالت شهرة واسعة داخل تركيا وخارجها، وحصد عنها أول جائزتين في مسيرته الفنية.
وفي عام 2013، قدّم أول دور بطولة في مسلسل "طائر النمنمة"، وخلال تصويره نشأت علاقة حب بينه وبين الممثلة فهرية إفجان، التي تزوجها لاحقاً في عام 2017، وأنجب منها طفلين.
ومن أبرز أعماله أيضاً مسلسل "حب أعمى" (2015–2017)، الذي عُرض في أكثر من 110 دول وترجم إلى 50 لغة، وفاز بجائزة إيمي الدولية، مما عزز من شعبيته العالمية.
ويشارك أوزجيفيت حالياً في بطولة مسلسل "المؤسس عثمان"، الذي يُعرض منذ عام 2019، ويجسّد فيه دور مؤسس الدولة العثمانية "عثمان غازي".
وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وحصد عشر جوائز، من بينها ثلاث جوائز لأفضل ممثل من نصيب أوزجيفيت، وتم بيعه لأكثر من 35 دولة.
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