عدسة أحمد بدوان المسكونة بروح جمال الإمارات تروي قصص المكان وتفاصيله

MENAFN - Al-Bayan) تبرع العدسة في التقاط ما تعجز عنه الكلمات، أحياناً، حين تكون بيدي مبدع رهيف الأحاسيس دقيق الرصد واسع الثقافة.. وهكذا تصبح، برفقة الضوء، أداة لرواية تفاصيل شيقة بأسلوب ساحر متقن، كما هي حال عدسة المصوّر الإماراتي أحمد بدوان، الذي تتبدى صوره نابضة بالجمال وقصص ووثائق روح المكان ببهائها وصدقها.

إذ إنه لا يكتفي بالتقاط المشهد، بل ينسج من عناصره حكاية بصرية تنبض بالهوية وتعبّر عن الإنسان والمكان، حسبما يؤكد في حواره مع ((البيان)). وبذا فإنه استحق، الفوز في قمة الإعلام العربي في دبي بدورة هذا العام 2025، حيث تتقاطع الرؤى والطموحات، حيث كرم ضمن جائزة ((إبداع))، وذلك في لحظة عبّرت عن تتويج لنهج إبداعي اختار أن يجعل من الصورة مرآة للواقع وجسراً نحو الجمال.

وحول هذا الفوز والتتويج المهم، يقول بدوان: ((كنت سعيداً جداً، فقد كان اسمي أول اسم يتم تكريمه في افتتاح قمة الإعلام العربي. إن حجم واسم المسابقة جعلا من هذا الفوز مصدر فخر واعتزاز كبيرين بالنسبة لي)).

أعمال صحفية

وحول توقعه للفوز، أوضح أحمد بدوان أنه كان واثقاً إلى حد كبير من فرصته لتحقيق هذا لإنجاز، مؤكداً أن مشاركته بأعمال صحفية تعكس بيئة دولة الإمارات منحته ثقة كبيرة. وأضاف: ((هذه الجائزة تعني لي الكثير على الصعيدين الشخصي والمهني؛ فهي بمثابة تتويج لمسيرتي وجهودي، ودافع للاستمرار والتطور)).

وعن طبيعة العمل الذي أهّله للفوز، قال إنه شارك بثلاث صور التُقطت من ملامح ومكونات وتفاصيل مدينة أبوظبي، إذ قال: ((أحرص دائماً في مشاركاتي على إبراز جمال وتنوع تضاريس الإمارات وبيئاتها. وقد قدّمت صورة من سباق المحامل الشراعية في جزيرة دلما، وصورة لصحراء الربع الخالي في ليوا، وصورة تعبّر عن التلاحم المجتمعي أثناء صلاة القيام في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي. والرسالة التي أردت إيصالها هي أن الجمال ثري ومتنوع في التفاصيل المجتمعية المحلية بالإمارات، وأن الصور قادرة على توثيق روح المكان والناس)).

وأشار بدوان إلى أن التحديات في التصوير الصحفي كثيرة، لأنه لا يعتمد على إعداد مسبق، بل على التقاط اللحظة المناسبة. وقال: ((هذا الأمر يتطلب من المصور أن يكون دائم الاستعداد، مترقباً للحظة التي يمكن أن ينقل من خلالها قصة مؤثرة أو حدثاً مهماً. لذلك، أحرص دائماً على اصطحاب كاميرتي معي، حتى عند ذهابي إلى المسجد، لأننا يومياً نمر بمواقف تستحق أن تُوثّق)).

التعلم والنجاح

وحول ما يميّز أعماله عن غيرها، برأيه، أجاب: ((التميّز أولاً وأخيراً توفيق من الله. لكن خبرتي في العمل الصحفي لعدة سنوات ساعدتني في معرفة كيفية تقديم الصورة الصحفية بشكل مهني، وإيصال فكرتها من خلال الرسالة التي تحملها)).

وعن بداية شغفه بالتصوير، لفت إلى أنها تعود إلى مرحلة الدراسة الإعدادية، تحديداً في العام 2008، مشيراً إلى أن حبه للتوثيق بدأ مبكراً بدعم من عائلته، إذ اقتنى أول كاميرا في سن مبكرة. وأضاف: ((دراستي للإعلام عززت هذا الشغف، لكنها لم تكن محطة البداية. وحتى اليوم، لا يزال حماسي للتعلم والنجاح في هذا المجال بنفس قوة أول يوم بدأت فيه)).

وعن مصادر الإلهام لديه، قال بدوان: ((لا يوجد مصور أو عمل معين ألهمني بشكل مباشر، لكنني دائم المتابعة للمواقع العالمية التي يعرض الفنانون من خلالها أعمالهم. أمارس ما يُعرف بالتشبع البصري، أي تنمية المهارة البصرية من خلال مشاهدة عدد كبير من الأعمال في مجال معين، وهو ما ساعدني على تطوير ذائقتي وفهمي للصورة)).

وأما في شأن قصة نيله جائزة ((إبداع)) في قمة الإعلام العربي 2025، وطبيعة أثرها على مستقبله، فكشف أنه في البداية لم يكن متحمساً للمشاركة، نظراً لأن المسابقة على مستوى الوطن العربي، ولأنه لم يكن يملك مخزوناً كبيراً من الصور. إلا أن دعم وتشجيع الدكتورة رانية عبد الله، مديرة برنامج الاتصال والإعلام في جامعة العين، شكّلا دافعاً كبيراً له. وقال: ((بعد الفوز، تلقيت إشادات من شخصيات كثيرة، وظهرت في لقاءات تلفزيونية، كما حظيت بتكريم من الإدارة العليا في الجامعة وزملائي الطلبة)).

الأمل والثقة

وفي ما يتعلق بأهمية الجوائز الطلابية، أشار إلى أن الإنسان بطبعه يبحث عن الحافز، قائلاً: ((تأتي مثل هذه الجوائز كداعم ومحفز أساسي لطلبة الإعلام. تمنحهم الأمل والثقة، وتمنحهم أيضاً خبرة في العمل المهني الحقيقي. نحن، ولله الحمد، نحظى في دولة الإمارات بدعم مستمر من جميع مؤسسات الدولة التي تشجع المواهب وتمنحها فرصاً حقيقية للنمو)).

ووجه نصيحة لزملائه من طلبة الإعلام قائلاً: ((الإعلام مجال واسع وجميل، ولا يرضى إلا بالمبدعين الذين لديهم شغف وحب لعملهم. فالإعلام ليس وظيفة روتينية، بل هو انعكاس لروح العصر الذي نعيشه. لذلك، أنصح زملائي بأن يكونوا شغوفين بالتعلم، حريصين على تطوير أنفسهم، والبحث دائماً عما يرفع من قدراتهم ويكسبهم مهارات جديدة)).

وفي ختام حديثه، كشف عن مشاريعه القادمة، موضحاً أنه يعمل حالياً على إنهاء دراسة البكالوريوس، وفي الوقت نفسه يطوّر شركته الخاصة التي أسسها مؤخراً، وهي متخصصة في تقديم خدمات التصوير، والاستشارات الإعلامية، وتنظيم الورش التدريبية في مجال التصوير. وأضاف: ((لدي خطط مستقبلية لتوسيع هذه الأنشطة بإذن الله)).