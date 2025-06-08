عِنَانْ الطِّمُوح

يَوْم غَابَتْ فِيْ حِجَي اللَّى مَطْلَعَهْ مَطْلَعْ قِصِيْدِهْ

إرْتِفَعْ مِنْ وَجْه الارْض وْقِرْب مِنْ وَجْه السَّحَابه

وِانْهِزَعْ مِثْل الْحِزِيْن اللَّى هِزَعْ مِرْكَاهْ بِيْدِهْ

كَانْ مِدْهَالْ الطِّيُوْر وْكَانْ مِدْهَالْ الذِّيَابه

قَبْل أجِيْه آدَوِّرْ الْفِكْرَهْ وِالابْيَاتْ الْجِدِيْدِهْ

وِدِّيْ أبْعِدْ وَآتِمَادَى فِيْ الْخَيَالْ وْ فِيْ الْكِتَابه

وَ اطْلِقْ عْنَانْ الطِّمُوْح اللَّى مَرَاوِيْسِهْ بِعِيْدِهْ

التَّرَدِّدْ فِيْ بَعَضْ الاحْيَانْ مِثْل الإسْتِجَابه

لِلضِّغُوْط اللَّى تِضَيِّعْ قِيْمَةْ الأرْيَا السِّدِيْدِهْ

يَفْقِدْ الرَجَّالْ مِقْدَارَهْ قَبِلْ يَفْقِدْ صُوَابه

لا اسْتِوَى فِيْ عَيْنِهْ اللَّى يَنْقِصَهْ وِ اللَّى يِزِيْدِهْ

يَا رِفِيْقِيْ لَوْ تِفَرِّقْنَا الظِّرُوْف اللَّى تِشَابَهْ

مَا تِفَرِّقْنَا التِّفَاصِيْل الْحِزِيْنِهْ وِ السِّعِيْدِهْ

يِظْهَرْ الْوَجْه الْحَقِيْقِيْ لِلْمِرُوَّهْ وِالذَّرَابه

لا انْكِشَفْ سِتْر الْهَقَاوِيْ فِيْ الْمِوَاقِيْف الشِّدِيْدِهْ

لا تِصَدِّقْ مِنْ يِقُوْل السَّيْف عِزِّهْ مِنْ نِصَابه

عَلِّقِهْ والاَّ احْذِفِهْ فِيْ الْقَاعْ وِيْعَوِّدْ حِدِيْدِهْ..!

مِنْ جَعَلْ حَقّ الْبِعِيْد آهَمّ مِنْ حَقّ الْقَرَابه

كَنِّهْ اللَّى يِجْعَلْ الْعَادَاتْ أهَمّ مْن الْعَقِيْدِهْ..!

تَجْبِرِهْ الايَّامْ لا دَارَتْ عَلَى حَضْرَةْ جَنَابه

لَيْن يِرْضَى بالأمُوْر اللَّى بَعَضْهَا مَا تِفِيْدِهْ

الْحَيَاةْ بْزَيْنَهَا وِبْشَيْنَهَا تِبْقَى مِجَابه

حِسِبْ قَانُوْن الْوِجِيْه الْبِيْض وِ الرُّوْس الْعِنِيْدِهْ

مِدْرِسَتْهَا مَنْهَجَيْن الْوَاقِعِيِّهْ وِالْغَرَابه

وْ جَامْعَتْهَا تِجْمَعْ اللَّى قِدْ دَرَسْت وْتِسْتِعِيْدِهْ

زَيِّنَتْهَا حَاجِتَيْنٍ قَالَهَا اللّه فِيْ كِتَابه

وْشَيِّنَتْهَا دَمْعَةْ الْفَرْقَى عَلَى قَبْر الْفِقِيْدِهْ