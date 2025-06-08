جِرَاحْ الْحِبّ

وِانْتِيْ أجْمَلْ فِرَصْهَا وَاثْمَنْ أرْبَاحْهَا

مِنْ ضَحَكْ لِهْ نِصِيْب وْنِمْتِيْ بْرَاحِتَيْه

عَاشْ فِيْ جَنَّةْ الدِّنْيَا وْبَافْرَاحْهَا

كِلّ شَي ٍ تِبَيْنِهْ مِنْ حَيَاتِيْ خِذِيْه

وِاتْرِكِيْ نَازِلْ الدِّيْرِهْ وْنَزَّاحْهَا

مَعْك قَلْبِيْ تِهَنَّيْ وِاضْحِكِيْ وِاجْرِحِيْه

الْمَحَبِّهْ حَلاوَتْهَا مِنْ جْرَاحْهَا

كَافِرْ الْحِبّ فَاتِنْة الْجَمَالْ تْهَدِيْه

بْسَلْهِمَةْ عَيْنَهَا وِبْدَنْوَةْ وْشَاحْهَا

رَيَّةْ الْعُوْد لا غَاظْ الْمِسَا سَاهِرِيْه

إعْتِقِيْنِيْ مِنْ الطَّرْقَهْ وْمِسْبَاحْهَا

سَاكِنْ الأرْض بِاحْسَاسْ الْمِحِبّ النِّزِيْه

وْنَفْسِيْ أدْنَى شِعُوْر يْمُرّ يِجْتَاحْهَا

فَاقِدِكْ وِالْمِكَانْ اللَّى مْوَدِّعْك فِيْه

مَا تَرَكْ عَبْرِةٍ بِالصَّدر مَا بَاحْهَا

كِلّ رَاي ٍ يِجِيْب الْوَصِلْ رَاي ٍ وِجِيْه

إنْتِيْ اللَّحْظَهْ اللَّى كَيْف مَا ارْتَاحْهَا