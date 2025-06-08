  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
جِرَاحْ الْحِبّ

جِرَاحْ الْحِبّ

2025-06-08 07:13:38
(MENAFN- Al-Bayan) الْحَيَاةْ بْفِرَصْهَا مَا تِغِرّ السِّفِيْه

وِانْتِيْ أجْمَلْ فِرَصْهَا وَاثْمَنْ أرْبَاحْهَا

مِنْ ضَحَكْ لِهْ نِصِيْب وْنِمْتِيْ بْرَاحِتَيْه

عَاشْ فِيْ جَنَّةْ الدِّنْيَا وْبَافْرَاحْهَا

كِلّ شَي ٍ تِبَيْنِهْ مِنْ حَيَاتِيْ خِذِيْه

وِاتْرِكِيْ نَازِلْ الدِّيْرِهْ وْنَزَّاحْهَا

مَعْك قَلْبِيْ تِهَنَّيْ وِاضْحِكِيْ وِاجْرِحِيْه

الْمَحَبِّهْ حَلاوَتْهَا مِنْ جْرَاحْهَا

كَافِرْ الْحِبّ فَاتِنْة الْجَمَالْ تْهَدِيْه

بْسَلْهِمَةْ عَيْنَهَا وِبْدَنْوَةْ وْشَاحْهَا

رَيَّةْ الْعُوْد لا غَاظْ الْمِسَا سَاهِرِيْه

إعْتِقِيْنِيْ مِنْ الطَّرْقَهْ وْمِسْبَاحْهَا

سَاكِنْ الأرْض بِاحْسَاسْ الْمِحِبّ النِّزِيْه

وْنَفْسِيْ أدْنَى شِعُوْر يْمُرّ يِجْتَاحْهَا

فَاقِدِكْ وِالْمِكَانْ اللَّى مْوَدِّعْك فِيْه

مَا تَرَكْ عَبْرِةٍ بِالصَّدر مَا بَاحْهَا

كِلّ رَاي ٍ يِجِيْب الْوَصِلْ رَاي ٍ وِجِيْه

إنْتِيْ اللَّحْظَهْ اللَّى كَيْف مَا ارْتَاحْهَا

MENAFN08062025000110011019ID1109649895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث