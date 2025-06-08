الْحِلْم والشّبَابْ

إنْعِزَالْ الرُّوْح لِحْدُوْد الْكَآبه

سَافِرِيْ يَا مِجْمَلْ أشْيَائِيْ وْغَنِّيْ

وِانْ ضَحَكْ لِكْ نَايْ بَكَّتْك الرُّبَابه

يَمْكِنْ اللَّى قَالْ عَنِّكْ قَالْ عَنِّيْ

الْوِجِيْه ايَّامْ وَايَّامِيْ تِشَابَهْ

الشِّعِرْ لَوْ مَا ذِبَحْنِيْ.. مَاتْ مِنِّيْ..!

آخِرْ الأحْزَانْ دَمْعِهْ مِسْتَجَابه

لَيْتَهَا خَيْبَةْ أمَلْ وِيْخِيْب ظَنِّيْ

الْمِصِيْبِهْ بِالشِّعُوْر وْبِالْكِتَابه

عَلِّمُوْنِيْ مِنْ جِفَيْت وْمِنْ سِكَنِّيْ

مِنْ بِقَى يَا هَقْوِتِيْ مَا صَكّ بَابه

الْجِفَافْ شْعُوْر ذَنْبِهْ مِحْتِضِنِّيْ

لا نِسِيْم وْ لا رِبِيْع وْ لا سَحَابه

لَيْه أحِسّ انّ اللِّيَالِيْ تِمْتِحِنِّيْ

السُّؤَالْ أقْسَى كِثِيْر مْن الإجَابه

التِّجَارِبْ لَو تِرَاعِيْ صِغِرْ سِنِّيْ

مَا يِمُوْت الْحِلْم فِيْ زَهْرَةْ شِبَابه