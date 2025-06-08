إذا طاح الجمل!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }

} ‭ ‬وهو‭ ‬بُعيد‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬السعودية‭ ‬اخذت‭ ‬السكاكين‭ ‬تنهش‭ ‬في‭ (‬لحمه‭) ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬التوقعات‭ ‬بخروجه‭ ‬حدثت‭ ‬قبل‭ ‬ذلك؛‭ ‬حين‭ ‬أهدر‭ ‬نقاطًا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لتُهدر‭ ‬لأن‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬مؤهلًا‭ ‬للظفر‭ ‬بنقاطها؛‭ ‬وتقوده‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬للملحق‭ ‬الآسيوي،‭ ‬قياسًا‭ ‬لِما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬التصفيات‭ ‬وجاهزيته‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬والنفسية‭ ‬بعد‭ ‬خليجي26‭!‬

} ‭ ‬ولقد‭ ‬كانت‭ (‬السكاكين‭) ‬بعد‭ ‬الجولة‭ (‬9‭) ‬تضرب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه؛‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬وفي‭ ‬المنتخب‭ ‬ومدربه‭ ‬واللاعبين؛‭ ‬بل‭ ‬لم‭ ‬تسلم‭ ‬الرابطة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬بتقاسم‭ ‬مقاعد‭ ‬مدرجات‭ ‬الاستاد‭ ‬الوطني‭ ‬مناصفةً‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬السعودي؛‭ ‬ففي‭ ‬حالة‭ ‬الغضب‭ ‬يأتي‭ ‬الضرب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه،‭ ‬ولكن‭ (‬لا‭ ‬يضر‭ ‬الشاة‭ ‬سلخها‭ ‬بعد‭ ‬ذبحها‭)!‬

} ‭ ‬والحال‭ ‬أن‭ ‬التمنيات‭ ‬والتصريحات‭ ‬ومنذ‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬لمونديال‭ (‬2022‭)‬؛‭ ‬كانت‭ ‬نحو‭ ‬أهداف‭ ‬مُحددة؛‭ ‬وهي‭ ‬إعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬ليكون‭ ‬مؤهلًا‭ ‬فعليًّا‭ ‬لبلوغ‭ ‬مونديال‭ (‬2026‭)‬،‭ ‬فالإعداد‭ ‬يمرُّ‭ ‬بمحطتين؛‭ ‬هُما‭ ‬خليجي‭ (‬26‭) ‬والدوري‭ ‬العام‭ ‬المحلي،‭ ‬والمُشاركات‭ ‬النادوية‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الاقليمية‭ ‬والقارية‭.‬

} ‭ ‬وباعتقادي‭ ‬ليس‭ ‬هُناك‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لإعداد‭ ‬منتخب‭ ‬قوي‭ ‬متمرسٌ‭ ‬بالاحتكاك‭ ‬التنافسي‭ ‬وخبرة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدولية؛‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬المطلوب‭ ‬للتأهل‭ ‬كافٍ‭ ‬لوضع‭ (‬منتخبنا‭) ‬في‭ ‬خانة‭ ‬المتأهلين‭ ‬مباشرةً‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الملحق؛‭ ‬وذلك‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬وهو‭ ‬لهُ‭ ‬أسبابه‭ ‬اداريًّا‭ ‬وفنيًّا؛‭ ‬يُمكن‭ ‬استخلاص‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬والفنيين‭!‬

} ‭ ‬فالآن‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬انتهت‭ (‬الهوجة‭) ‬فإننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حصر‭ ‬الأسباب‭ ‬وتلمس‭ ‬الحلول؛‭ ‬وليس‭ ‬هُناك‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ (‬نقدي‭) ‬للحالتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية،‭ ‬ترعاه‭ ‬وتدعو‭ ‬إليه‭ (‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭) ‬يحضره‭ ‬ذوو‭ ‬الشأن‭ ‬من‭ ‬فنيين‭ ‬واداريين‭ ‬وإعلاميين؛‭ ‬يقيِّمون‭ ‬ما‭ ‬مضى‭ ‬ويضعون‭ ‬الحلول‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2030‭!‬