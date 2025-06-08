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جوكر الطائرة البحرينية

جوكر الطائرة البحرينية

2025-06-08 07:02:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬المحلي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬حظيت‭ ‬بفرصة‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬الكابتن‭ ‬وجوكر‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭ ‬فاضل‭ ‬عباس،‭ ‬‮«‬الجوكر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صنع‭ ‬لنفسه‭ ‬اسما‭ ‬لامعا‭ ‬بين‭ ‬جدران‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية،‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء،‭ ‬كانت‭ ‬ملامح‭ ‬قراره‭ ‬واضحة،‭ ‬يميل‭ ‬إلى‭ ‬التوقف،‭ ‬ويفكر‭ ‬جديا‭ ‬في‭ ‬إسدال‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬مسيرته‭ ‬الحافلة‭ ‬داخل‭ ‬الملاعب‭.‬

رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬القرار‭ ‬حاسما‭ ‬حينها،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يطارده‭ ‬للعب،‭ ‬واتصالات‭ ‬تأتيه‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬يسعى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراته‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬جديد،‭ ‬لكن‭ ‬المفاجأة‭ ‬الكبرى‭ ‬كانت‭ ‬عندما‭ ‬أعلن‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬استعداده‭ ‬للعب‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬مرتديا‭ ‬شعار‭ ‬نادي‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬وهو‭ ‬قرار‭ ‬لم‭ ‬يتوقعه‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬متابعي‭ ‬اللعبة‭.‬

وبين‭ ‬العودة‭ ‬المفاجئة‭ ‬والتاريخ‭ ‬الكبير،‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي‭ ‬ ‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬مشواره‭ ‬كلاعب‭ ‬بقميص‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬بداياته،‭ ‬وتألقه،‭ ‬ومجده،‭ ‬إذ‭ ‬مع‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬البيت‭ ‬العود‮»‬،‭ ‬كتب‭ ‬فاضل‭ ‬أجمل‭ ‬فصول‭ ‬مسيرته،‭ ‬وحقق‭ ‬معها‭ ‬بطولات‭ ‬وألقابا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬صنف‭ ‬ونوع،‭ ‬صحيحٌ‭ ‬أنه‭ ‬دافع‭ ‬لاحقا‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬أندية‭ ‬أخرى،‭ ‬وترك‭ ‬بصمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محطة،‭ ‬لكن‭ ‬المحرق‭ ‬ظل‭ ‬المحطة‭ ‬الأبرز‭ ‬والأنصع‭.‬

إن‭ ‬قرار‭ ‬التوقف،‭ ‬حين‭ ‬يحدث،‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬مرور‭ ‬الكرام،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬لاعب‭ ‬عادي،‭ ‬بل‭ ‬رمز‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومن‭ ‬واجب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬لها،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬أن‭ ‬يكرموا‭ ‬هذا‭ ‬النجم‭ ‬التكريم‭ ‬اللائق‭ ‬بمشواره‭ ‬الطويل‭ ‬والمميز‭.‬

وحبذا‭ ‬لو‭ ‬يقام‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬في‭ ‬افتتاحية‭ ‬موسم‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬ليكون‭ ‬حدثا‭ ‬خاصا‭ ‬يليق‭ ‬بتاريخ‭ ‬الجوكر‭ ‬ومكانته،‭ ‬ويمنح‭ ‬الجماهير‭ ‬فرصة‭ ‬لتوديع‭ ‬أحد‭ ‬ألمع‭ ‬نجومها‭ ‬الذين‭ ‬مروا‭ ‬على‭ ‬اللعبة‭ ‬محليا‭.‬

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