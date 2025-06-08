جوكر الطائرة البحرينية

جوكر الطائرة البحرينية
رغم ذلك، لم يكن القرار حاسما حينها، فقد كان هناك من يطارده للعب، واتصالات تأتيه من ناد يسعى للاستفادة من خبراته في موسم جديد، لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما أعلن فاضل عباس استعداده للعب من جديد، وهذه المرة مرتديا شعار نادي دار كليب، وهو قرار لم يتوقعه كثيرون من متابعي اللعبة.
وبين العودة المفاجئة والتاريخ الكبير، كنت أتمنى – على الصعيد الشخصي – أن يختتم فاضل عباس مشواره كلاعب بقميص نادي المحرق، الفريق الذي شهد بداياته، وتألقه، ومجده، إذ مع «طائرة البيت العود»، كتب فاضل أجمل فصول مسيرته، وحقق معها بطولات وألقابا من كل صنف ونوع، صحيحٌ أنه دافع لاحقا عن ألوان أندية أخرى، وترك بصمة في كل محطة، لكن المحرق ظل المحطة الأبرز والأنصع.
إن قرار التوقف، حين يحدث، لا يجب أن يمر مرور الكرام، على اعتبار أن فاضل عباس ليس مجرد لاعب عادي، بل رمز من رموز الكرة الطائرة البحرينية، ومن واجب الاتحاد البحريني للكرة الطائرة، وكذلك الأندية التي لعب لها، وعلى رأسها نادي المحرق، أن يكرموا هذا النجم التكريم اللائق بمشواره الطويل والمميز.
وحبذا لو يقام هذا التكريم في افتتاحية موسم 2025-2026، ليكون حدثا خاصا يليق بتاريخ الجوكر ومكانته، ويمنح الجماهير فرصة لتوديع أحد ألمع نجومها الذين مروا على اللعبة محليا.
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