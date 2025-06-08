"غذاء".. والبرنامج البحريني "شريك"
وعلى ذات الشأن والغايات والأهداف، جاء إنشاء شركة «غذاء البحرين القابضة»، وتدشين استراتيجيتها، وإطلاق مشروع المدينة الغذائية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ التوجيهات السامية، وتطوير خطط ومشاريع الأمن الغذائي.
وأحسب أن عديدا من المشاريع التنموية التي تقودها الحكومة، وكذلك مبادرات «شركة ممتلكات»، في كل المجالات والقطاعات، أقامت الكثير من البرامج المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، كالمشاريع الإسكانية والعقارية والمالية والصناعية والتجارية وغيرها.. وإن لم تكن تحت مظلة برنامج ومسمى واحد كبرنامج «شريك» السعودي.
معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة «ممتلكات»، أكد أن القطاع الخاص يعد شريكًا فاعلاً وعنصرًا رئيسًا في عملية التنمية الشاملة، وأن استراتيجية شركة «غذاء» تكرّس مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في بناء منظومة غذائية متكاملة، وزيادة نسب الإنتاج المحلي، مع مواصلة خلق مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والغذائي، وأن «ممتلكات» تضع على رأس أولوياتها تعزيز قيمة أصولها، وتحقيق التكامل بين شركات محفظتها بهدف الإسهام في تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل.
وأجد في هذا التأكيد المتسم بالصراحة والشفافية، حرص الحكومة على خلق «الشراكة» التي تصب في صالح الوطن والمواطن والاقتصاد، لا التنافس والمزاحمة مع القطاع الخاص.. وهو بالتمام ما أشار إليه السيد «باسم الساعي» رئيس مجلس إدارة شركة «غذاء»، أن الشركة ستعمل شريكا مكملا ومحفزا للقطاع الخاص في مجال الأغذية، عبر دعم توسعة خطوط الإنتاج، واستقطاب منتجات جديدة، وتوفير الموارد اللازمة من أراضٍ أو استثمارات إضافية.. وأن دور الشركة يتمثل في المساهمة الفعالة لتكون مساهمًا، ومحفزًا، ومسرعًا، وشريكًا للقطاع الخاص، بما يشكل تعزيزًا لمنظومة الغذاء الوطنية وتنميتها.
شركة «غذاء» نموذج للشراكة البناءة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، الذي يواكب الرؤية الملكية السامية، ويترجم جهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويحقق رؤية البحرين 2030.. ويكشف على أرض الواقع فاعلية برنامج ((شريك)) البحريني.. وإن لم يكن اسما رسميا.
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