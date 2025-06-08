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"غذاء".. والبرنامج البحريني "شريك"

"غذاء".. والبرنامج البحريني "شريك"

2025-06-08 07:02:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حينما‭ ‬دشنت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2021،‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‮»‬،‭ ‬وتمت‭ ‬تسمية‭ ‬البرنامج‭ ‬اختصارا‭ ((‬شريك‭)).. ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬برامج‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭.. ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة،‭ ‬ودعم‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وفرص‭ ‬استثمارية،‭ ‬بجانب‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬للشباب‭ ‬والمواطنين‭.‬

وعلى‭ ‬ذات‭ ‬الشأن‭ ‬والغايات‭ ‬والأهداف،‭ ‬جاء‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬غذاء‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‮»‬،‭ ‬وتدشين‭ ‬استراتيجيتها،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬المدينة‭ ‬الغذائية،‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية،‭ ‬وتطوير‭ ‬خطط‭ ‬ومشاريع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

وأحسب‭ ‬أن‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الحكومة،‭ ‬وكذلك‭ ‬مبادرات‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬ممتلكات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬أقامت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬كالمشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬والعقارية‭ ‬والمالية‭ ‬والصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬وغيرها‭.. ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬برنامج‭ ‬ومسمى‭ ‬واحد‭ ‬كبرنامج‭ ‬‮«‬شريك‮»‬‭ ‬السعودي‭. ‬

معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يعد‭ ‬شريكًا‭ ‬فاعلاً‭ ‬وعنصرًا‭ ‬رئيسًا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وأن‭ ‬استراتيجية‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬غذاء‮»‬‭ ‬تكرّس‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬غذائية‭ ‬متكاملة،‭ ‬وزيادة‭ ‬نسب‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬خلق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬والغذائي،‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬تضع‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتها‭ ‬تعزيز‭ ‬قيمة‭ ‬أصولها،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬محفظتها‭ ‬بهدف‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬مستدامة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭.‬

وأجد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التأكيد‭ ‬المتسم‭ ‬بالصراحة‭ ‬والشفافية،‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬‮«‬الشراكة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬لا‭ ‬التنافس‭ ‬والمزاحمة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.. ‬وهو‭ ‬بالتمام‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬السيد‭ ‬‮«‬باسم‭ ‬الساعي‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬غذاء‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬ستعمل‭ ‬شريكا‭ ‬مكملا‭ ‬ومحفزا‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأغذية،‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬توسعة‭ ‬خطوط‭ ‬الإنتاج،‭ ‬واستقطاب‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬أراضٍ‭ ‬أو‭ ‬استثمارات‭ ‬إضافية‭.. ‬وأن‭ ‬دور‭ ‬الشركة‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬لتكون‭ ‬مساهمًا،‭ ‬ومحفزًا،‭ ‬ومسرعًا،‭ ‬وشريكًا‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بما‭ ‬يشكل‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لمنظومة‭ ‬الغذاء‭ ‬الوطنية‭ ‬وتنميتها‭.‬

شركة‭ ‬‮«‬غذاء‮»‬‭ ‬نموذج‭ ‬للشراكة‭ ‬البناءة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬الذي‭ ‬يواكب‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬ويترجم‭ ‬جهود‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ويحقق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭.. ‬ويكشف‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬فاعلية‭ ‬برنامج‭ ((‬شريك‭)) ‬البحريني‭.. ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬اسما‭ ‬رسميا‭.‬

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