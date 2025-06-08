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السلطات الإيرانية توسّع نـطـاق حـظـر اصـطـحـاب الكلاب في نزهات

السلطات الإيرانية توسّع نـطـاق حـظـر اصـطـحـاب الكلاب في نزهات

2025-06-08 07:02:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وسّعت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬حظر‭ ‬اصطحاب‭ ‬الكلاب‭ ‬في‭ ‬نزهات‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬ليشمل‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬مخاوف‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة‭ ‬والنظام‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والسلامة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وأفادت‭ ‬التقارير‭ ‬بأن‭ ‬الحظر‭ ‬المماثل‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬الشرطة‭ ‬بمنع‭ ‬اصطحاب‭ ‬الكلاب‭ ‬في‭ ‬نزهات‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بات‭ ‬يشمل‭ ‬مدينة‭ ‬إيلام‭ (‬غرب‭) ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬بحسب‭ ‬التقارير‭. ‬وأصدرت‭ ‬17‭ ‬مدينة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قرارات‭ ‬حظر‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أصفهان‭ (‬وسط‭) ‬وكرمان‭ (‬جنوب‭). ‬وبات‭ ‬اقتناء‭ ‬الكلاب‭ ‬واصطحابها‭ ‬في‭ ‬نزهات‭ ‬مسألة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬يحظر‭ ‬امتلاك‭ ‬الكلاب‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭. ‬لكن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬الدين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬الكلاب‭ ‬‮«‬نجسة‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬يرى‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬الثقافي‭ ‬الغربي‭. ‬وفرضت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬قرارات‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬اصطحاب‭ ‬الكلاب‭ ‬في‭ ‬نزهات‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬نقلهم‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬أوسع‭ ‬لثني‭ ‬السكان‭ ‬عن‭ ‬تربيتهم‭. ‬لكن‭ ‬القيود‭ ‬لم‭ ‬تطبق‭ ‬بشكل‭ ‬صارم‭ ‬إذ‭ ‬مازال‭ ‬كثيرون‭ ‬يصطحبون‭ ‬كلابهم‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الإيرانية‭.‬

وأمس‭ ‬الأحد‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬اعتماد‮»‬‭ ‬الإصلاحية‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إيلام‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬اتّخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬ينتهكون‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬القواعد،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إيران‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬وضمان‭ ‬السلامة‭ ‬وحماية‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‮»‬‭. ‬

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