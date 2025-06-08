السلطات الإيرانية توسّع نـطـاق حـظـر اصـطـحـاب الكلاب في نزهات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأمس‭ ‬الأحد‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬اعتماد‮»‬‭ ‬الإصلاحية‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إيلام‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬اتّخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬ينتهكون‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬القواعد،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إيران‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬وضمان‭ ‬السلامة‭ ‬وحماية‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‮»‬‭. ‬