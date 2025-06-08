جريمة مروعة.. جندي أمريكي يقتل أطـفـالـه الـثـلاثة خلال رحلة تخييم!

جريمة مروعة.. جندي أمريكي يقتل أطـفـالـه الـثـلاثة خلال رحلة تخييم!
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وسعت السلطات الأمريكية نطاق البحث عن جندي سابق متهم بارتكاب جريمة مروعة راح ضحيتها بناته الثلاث الصغيرات في ولاية واشنطن. وتم العثور على جثث الطفلات اللواتي تتراوح أعمارهن بين الخامسة والتاسعة في معسكر ناء بمنطقة جبلية وعرة بالقرب من مدينة ليفنوورث. وحشدت فرق البحث المكونة من أكثر من مائة ضابط من وكالات متعددة جهودها للعثور على الأب المطلوب ترافيس كاليب ديكر البالغ من العمر 32 عاما، الذي يمتلك خبرة عسكرية سابقة حيث خدم في الجيش الأمريكي مدة ثماني سنوات وشهد مهمة قتالية في أفغانستان. وأدت خطورة الموقف إلى إغلاق السلطات مناطق تخييم واسعة على طول مسار «باسيفيك كريست تريل» الشهير، كما أعلن حاكم الولاية إشراك الحرس الوطني في عمليات البحث باستخدام المروحيات لمسح المناطق الوعرة. وكشفت وثائق أن الزوجة السابقة للمتهم كانت قد حذرت سابقا من تدهور حالته النفسية، حيث ذكرت في طلبها لتعديل اتفاقية الحضانة أن زوجها السابق أصبح يعيش في شاحنته ويعاني من عدم استقرار نفسي واضح.
وأثارت الجريمة صدمة واسعة في أوساط المجتمع المحلي، حيث تجاوزت التبرعات التي جمعت لدعم أم الفتيات المليون دولار، كما أطلق نشطاء دعوات لإعادة النظر في نظام إنذار اختطاف الأطفال بعدما تبين أن الإنذار لم يصدر بالرغم من بلاغ الأم عن اختفاء بناتها. وحثت السلطات المواطنين على توخي الحذر الشديد، حيث يعتبر المتهم مسلحا وخطرا، كما تم إعلان مكافأة مالية كبيرة لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه، بينما تستمر عمليات البحث المكثفة في المناطق الجبلية الوعرة التي تشتهر بصعوبة التضاريس وبرودة الطقس.
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