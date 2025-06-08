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جريمة مروعة.. جندي أمريكي يقتل أطـفـالـه الـثـلاثة خلال رحلة تخييم!

جريمة مروعة.. جندي أمريكي يقتل أطـفـالـه الـثـلاثة خلال رحلة تخييم!

2025-06-08 07:02:49
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وسعت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمريكية‭ ‬نطاق‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬جندي‭ ‬سابق‭ ‬متهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬مروعة‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬بناته‭ ‬الثلاث‭ ‬الصغيرات‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬واشنطن‭. ‬وتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬الطفلات‭ ‬اللواتي‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهن‭ ‬بين‭ ‬الخامسة‭ ‬والتاسعة‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬ناء‭ ‬بمنطقة‭ ‬جبلية‭ ‬وعرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ليفنوورث‭. ‬وحشدت‭ ‬فرق‭ ‬البحث‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ضابط‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬متعددة‭ ‬جهودها‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬الأب‭ ‬المطلوب‭ ‬ترافيس‭ ‬كاليب‭ ‬ديكر‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاما،‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬عسكرية‭ ‬سابقة‭ ‬حيث‭ ‬خدم‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬مدة‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬وشهد‭ ‬مهمة‭ ‬قتالية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭. ‬وأدت‭ ‬خطورة‭ ‬الموقف‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬السلطات‭ ‬مناطق‭ ‬تخييم‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬مسار‭ ‬‮«‬باسيفيك‭ ‬كريست‭ ‬تريل‮»‬‭ ‬الشهير،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية‭ ‬إشراك‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬باستخدام‭ ‬المروحيات‭ ‬لمسح‭ ‬المناطق‭ ‬الوعرة‭. ‬وكشفت‭ ‬وثائق‭ ‬أن‭ ‬الزوجة‭ ‬السابقة‭ ‬للمتهم‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حذرت‭ ‬سابقا‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬حالته‭ ‬النفسية،‭ ‬حيث‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬طلبها‭ ‬لتعديل‭ ‬اتفاقية‭ ‬الحضانة‭ ‬أن‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬أصبح‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬شاحنته‭ ‬ويعاني‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬نفسي‭ ‬واضح‭. ‬

وأثارت‭ ‬الجريمة‭ ‬صدمة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬التبرعات‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬لدعم‭ ‬أم‭ ‬الفتيات‭ ‬المليون‭ ‬دولار،‭ ‬كما‭ ‬أطلق‭ ‬نشطاء‭ ‬دعوات‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬إنذار‭ ‬اختطاف‭ ‬الأطفال‭ ‬بعدما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الإنذار‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬بلاغ‭ ‬الأم‭ ‬عن‭ ‬اختفاء‭ ‬بناتها‭. ‬وحثت‭ ‬السلطات‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬الشديد،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬المتهم‭ ‬مسلحا‭ ‬وخطرا،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬مكافأة‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يقدم‭ ‬معلومات‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬القبض‭ ‬عليه،‭ ‬بينما‭ ‬تستمر‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬المكثفة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجبلية‭ ‬الوعرة‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بصعوبة‭ ‬التضاريس‭ ‬وبرودة‭ ‬الطقس‭.‬

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