جريمة مروعة.. جندي أمريكي يقتل أطـفـالـه الـثـلاثة خلال رحلة تخييم!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأثارت‭ ‬الجريمة‭ ‬صدمة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬التبرعات‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬لدعم‭ ‬أم‭ ‬الفتيات‭ ‬المليون‭ ‬دولار،‭ ‬كما‭ ‬أطلق‭ ‬نشطاء‭ ‬دعوات‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬إنذار‭ ‬اختطاف‭ ‬الأطفال‭ ‬بعدما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الإنذار‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬بلاغ‭ ‬الأم‭ ‬عن‭ ‬اختفاء‭ ‬بناتها‭. ‬وحثت‭ ‬السلطات‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬الشديد،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬المتهم‭ ‬مسلحا‭ ‬وخطرا،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬مكافأة‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يقدم‭ ‬معلومات‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬القبض‭ ‬عليه،‭ ‬بينما‭ ‬تستمر‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬المكثفة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجبلية‭ ‬الوعرة‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بصعوبة‭ ‬التضاريس‭ ‬وبرودة‭ ‬الطقس‭.‬