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تسليم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سلّم الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام. ووقع محاضر التسليم وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفيق الربيعة، وكبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك بن طه الشيبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). وتأتي مراسم التسليم إيذانا باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم من عام 1447هجرية، بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام، في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود. ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا، وفي الثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتيمترا وطوله 47 مترا، مكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية. وتأتي مراسم التسليم ضمن الاستعدادات والمراحل المتبعة لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة المقررة مطلع العام الهجري المقبل.
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