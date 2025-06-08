الآلاف يـــحــتـــشــدون فــــي مــظاهــرة ضد التقشف في لندن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بيبولز‭ ‬أسيمبلي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬أعضاء‭ ‬النقابات‭ ‬ومنظمي‭ ‬الحملات‭ ‬والنشطاء‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬بوسط‭ ‬لندن‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬

وكان‭ ‬عضوا‭ ‬البرلمان‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربين‭ ‬وديان‭ ‬أبوت‭ ‬ضمن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬أدلوا‭ ‬بخطابات‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬وايتهول‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬بى‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المنظمين‭ ‬اتهموا‭ ‬الحكومة‭ ‬بإدخال‭ ‬خفض‭ ‬للنفقات‭ ‬يستهدف‭ ‬أفقر‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭. ‬ورفع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬لافتات‭ ‬مكتوب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬افرضوا‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬الأغنياء،‭ ‬أوقفوا‭ ‬خفض‭ ‬النفقات،‭ ‬رعاية‭ ‬اجتماعية‭ ‬وليس‭ ‬حربا‮»‬‭. ‬