الآلاف يـــحــتـــشــدون فــــي مــظاهــرة ضد التقشف في لندن

الآلاف يـــحــتـــشــدون فــــي مــظاهــرة ضد التقشف في لندن
وقالت مجموعة «ذا بيبولز أسيمبلي» إن أعضاء النقابات ومنظمي الحملات والنشطاء شاركوا في الفعالية بوسط لندن يوم السبت.
وكان عضوا البرلمان جيريمي كوربين وديان أبوت ضمن الأشخاص الذين أدلوا بخطابات في مسيرة في وايتهول.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «إيه بى ميديا» أن المنظمين اتهموا الحكومة بإدخال خفض للنفقات يستهدف أفقر فئات المجتمع. ورفع العديد من المحتجين لافتات مكتوب عليها «افرضوا ضرائب على الأغنياء، أوقفوا خفض النفقات، رعاية اجتماعية وليس حربا».
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