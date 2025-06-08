"واشـنـطـن بـوســت": مـاســـــك وبيــسـنـت تبادلا اللكمات في البيت الأبيض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقا‭ ‬للصحيفة،‭ ‬‮«‬تسببت‭ ‬تكتيكات‭ ‬ماسك‭ ‬الوحشية،‭ ‬ونقص‭ ‬الحنكة‭ ‬السياسية،‭ ‬والخلافات‭ ‬الأيديولوجية‭ ‬مع‭ ‬قاعدة‭ -‬اجعل‭ ‬أمريكا‭ ‬عظيمة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭- ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬علاقته‭ ‬بكبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الإدارة،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التوتر،‭ ‬انحاز‭ ‬ترامب‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬موظفيه،‭ ‬ستيفن‭ ‬ميلر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ماسك‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬2‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬طرح‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬لجأ‭ ‬ماسك‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬من‭ ‬الرسوم‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬‮«‬في‭ ‬الخاص،‭ ‬قدم‭ ‬ماسك‭ ‬نداءات‭ ‬شخصية‭ ‬لترامب‭ ‬لعكس‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭. ‬ولم‭ ‬يمتثل‭ ‬ترامب،‭ ‬ولم‭ ‬يتراجع‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬السندات‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل،‭ ‬أدت‭ ‬الخلافات‭ ‬حول‭ ‬تفضيلاتهما‭ ‬لمفوض‭ ‬دائرة‭ ‬الإيرادات‭ ‬الداخلية‭ ‬بالإنابة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬اللكمات‭ ‬بين‭ ‬ماسك‭ ‬وبيسنت‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬غادرا‭ ‬المكتب‭ ‬البيضاوي،‭ ‬حيث‭ ‬دعم‭ ‬ترامب‭ ‬اختيار‭ ‬بيسنت،‭ ‬بدأ‭ ‬الرجلان‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الإهانات،‭ ‬حيث‭ ‬دفع‭ ‬ماسك‭ ‬كتفه‭ ‬في‭ ‬قفص‭ ‬بيسنت‭ ‬الصدري،‭ ‬ورد‭ ‬بيسنت‭ ‬بضربه‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬محتال‮»‬‭. ‬ووفقا‭ ‬لبانون،‭ ‬تدخل‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬لفض‭ ‬الشجار‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬علق‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬الحادث،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬كثير‭ ‬جدا‮»‬‭.‬