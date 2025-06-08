محافظة المحرق تنظم مهرجان "الحية بية" وسط حضور جماهيري كبير
وبهذه المناسبة، رفع المحافظ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم،، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن مهرجان «الحية بية» يمثل جزءاً من الهوية الثقافية لمملكة البحرين، ويعزز ارتباط المجتمع بعاداته وتقاليده الأصيلة.
واشتمل المهرجان على توزيع نبتات «الحية بية» على الأطفال، إلى جانب تقديم فقرات متنوعة شملت الأناشيد والأهازيج التراثية والأكلات الشعبية، إضافة إلى مشاركة الأطفال في رمي «الحية بية» على الساحل، مما يعكس اهتمام المحافظة بالحفاظ على هذا الموروث الشعبي ونقله للأجيال القادمة.
وفي ختام المهرجان، أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح الفعالية، ومنها وزارة الداخلية، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بلدية المحرق، شركة «إنتر غلف» لوساطة التأمين، شركة كشتة تورز، ومشتل أصدقاء الحدائق.
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