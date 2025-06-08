محافظة المحرق تنظم مهرجان "الحية بية" وسط حضور جماهيري كبير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رفع‭ ‬المحافظ‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬الحية‭ ‬بية‮»‬‭ ‬يمثل‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويعزز‭ ‬ارتباط‭ ‬المجتمع‭ ‬بعاداته‭ ‬وتقاليده‭ ‬الأصيلة‭.‬

واشتمل‭ ‬المهرجان‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬نبتات‭ ‬‮«‬الحية‭ ‬بية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأطفال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬فقرات‭ ‬متنوعة‭ ‬شملت‭ ‬الأناشيد‭ ‬والأهازيج‭ ‬التراثية‭ ‬والأكلات‭ ‬الشعبية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬‮«‬الحية‭ ‬بية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الساحل،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬المحافظة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬ونقله‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المهرجان،‭ ‬أعرب‭ ‬المحافظ‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الفعالية،‭ ‬ومنها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنتر‭ ‬غلف‮»‬‭ ‬لوساطة‭ ‬التأمين،‭ ‬شركة‭ ‬كشتة‭ ‬تورز،‭ ‬ومشتل‭ ‬أصدقاء‭ ‬الحدائق‭.‬