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محمد البناء: هدفنا المحافظة على اللقب

محمد البناء: هدفنا المحافظة على اللقب

2025-06-08 07:02:47
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬البناء‭ ‬مساعد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬إن‭ ‬استعدادات‭ ‬الفريق‭ ‬للموسم‭ ‬بدأت‭ ‬مبكرًا‭ ‬وبشكل‭ ‬مثالي،‭ ‬وتم‭ ‬التركيز‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬والجوانب‭ ‬التكتيكية،‭ ‬كما‭ ‬خاض‭ ‬الفريق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الودية،‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬للمنظومة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭.‬

وأوضح‭ ‬محمد‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬ملحق‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة،‭ ‬وتقديم‭ ‬أداء‭ ‬متكامل،‭ ‬وممتع‭ ‬للجماهير‭ ‬السلاوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طموحنا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬فجر‭ ‬جاسم،‭ ‬وبالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لفريق‭ ‬السيدات‭.‬

وأضاف‭ ‬البناء‭ ‬قائلا‭: ‬نؤمن‭ ‬بقدرات‭ ‬لاعباتنا‭ ‬البحرينيات‭ ‬المتواجدات‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتعن‭ ‬بمستوى‭ ‬عالٍ‮ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمهارة،‭ ‬وسنسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬المجموعة‭ ‬بلاعبة‭ ‬محترفة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬لدينا،‭ ‬وهذا‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أدائنا‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬

واختتم‭ ‬البناء‭ ‬قائلا‭: ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬نسخة‭ ‬أقوى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نظرًا‭ ‬الى‭ ‬التحضيرات‭ ‬المبكرة‭ ‬والتعاقدات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الفرق،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطور‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبات،‭ ‬ونحن‭ ‬متفائلون‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

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