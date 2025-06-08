محمد البناء: هدفنا المحافظة على اللقب
وأوضح محمد البناء في تصريح خاص لـ «ملحق أخبار الخليج الرياضي»: هدفنا هو الحفاظ على المركز الأول، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة من قبل الجهاز الفني للظهور بأفضل صورة ممكنة، وتقديم أداء متكامل، وممتع للجماهير السلاوية، بالإضافة إلى طموحنا بالمشاركة في البطولات الخليجية والعربية في ظل الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة من قبل اللجنة النسائية بالاتحاد برئاسة فجر جاسم، وبالدعم اللامحدود من قبل شركة بابكو إنرجيز لفريق السيدات.
وأضاف البناء قائلا: نؤمن بقدرات لاعباتنا البحرينيات المتواجدات ضمن الفريق، حيث يتمتعن بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة، وسنسعى لتعزيز المجموعة بلاعبة محترفة تسهم في رفع الكفاءة لدينا، وهذا التنوع في التشكيلة سيساهم في تطوير أدائنا بشكل أفضل.
واختتم البناء قائلا: من المتوقع أن نشهد نسخة أقوى هذا العام نظرًا الى التحضيرات المبكرة والتعاقدات العديدة التي قامت بها الفرق، إضافة إلى التطور الملحوظ في أداء اللاعبات، ونحن متفائلون في تقديم مستوى أفضل من الأعوام السابقة، والحفاظ على اللقب.
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