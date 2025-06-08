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خــمــس "نجــوم"

خــمــس "نجــوم"

2025-06-08 07:02:45
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬عالميا‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬وقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬الأول‭ ‬محتفظا‭ ‬بلقبه‭ ‬بطلا‭ ‬لبطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ثانية‭ ‬البطولات‭ ‬الاربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬4-7‭) ‬و6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬10-2‭) ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬ماراثونية‭ ‬استغرقت‭ ‬خمس‭ ‬ساعات‭ ‬و29‭ ‬دقيقة‭. ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬فيليب‭ ‬شاترييه‭ ‬وفي‭ ‬أطول‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عصر‭ ‬البطولات‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1968،‭ ‬عزز‭ ‬ابن‭ ‬مدينة‭ ‬مورسيا‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬غلته‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬الكبرى‭ ‬بلقب‭ ‬خامس‭ ‬مُلحقا‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬بمنافسه‭ ‬الإيطالي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭.‬

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