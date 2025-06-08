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خــمــس "نجــوم"
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس - (أ ف ب): عاد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا من بعيد وقلب الطاولة على الإيطالي يانيك سينر الأول محتفظا بلقبه بطلا لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس عندما تغلب عليه 4-6 و6-7 (4-7) و6-4 و7-6 (7-4) و7-6 (10-2) أمس الأحد في مباراة نهائية ماراثونية استغرقت خمس ساعات و29 دقيقة. على ملعب فيليب شاترييه وفي أطول مباراة نهائية في البطولة منذ بداية عصر البطولات المفتوحة في عام 1968، عزز ابن مدينة مورسيا البالغ من العمر 22 عاما غلته من الألقاب الكبرى بلقب خامس مُلحقا الخسارة الأولى بمنافسه الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما في نهائي بطولة كبرى.
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