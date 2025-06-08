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برتغال "الدون".. بالذهب يزهون

برتغال "الدون".. بالذهب يزهون

2025-06-08 07:02:45
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توّجت‭ ‬البرتغال‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬إسبانيا‭ ‬5‭-‬3‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬إثر‭ ‬تعادلهما‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الوقتين‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أليانتس‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭.‬

وتقدّمت‭ ‬إسبانيا‭ ‬مرتين‭ ‬عبر‭ ‬مارتين‭ ‬سوبيميندي‭ (‬21‭) ‬وميكل‭ ‬أويارسابال‭ (‬45‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬البرتغال‭ ‬ردت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬عبر‭ ‬نونو‭ ‬منديش‭ (‬26‭) ‬والمخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ (‬61‭) ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭ (‬88‭)‬،‭ ‬واستمر‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الاضافي‭ ‬فاحتكما‭ ‬إلى‭ ‬ركلات‭ ‬ترجيح‭ ‬سجل‭ ‬فيها‭ ‬لاعبو‭ ‬البرتغال‭ ‬الركلات‭ ‬الخمس،‭ ‬فيما‭ ‬أهدر‭ ‬القائد‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭ ‬الركلة‭ ‬الرابعة‭ ‬لإسبانيا‭ ‬بطلة‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬كرواتيا‭.‬

فرنسا‭ ‬تحرز‭ ‬المركز‭ ‬الثالث

اجتاز‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬محنة‭ ‬هزيمته‭ ‬الدراماتيكية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإسباني‭ ‬بالدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدما‭ ‬اقتنص‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نظيره‭ ‬الألماني‭. ‬

وحقق‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬ومستحقا‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بمدينة‭ ‬شتوتجارت،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬صاحب‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬

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