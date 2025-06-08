برتغال "الدون".. بالذهب يزهون
وتقدّمت إسبانيا مرتين عبر مارتين سوبيميندي (21) وميكل أويارسابال (45)، لكن البرتغال ردت في كل مرة عبر نونو منديش (26) والمخضرم كريستيانو رونالدو (61) الذي خرج بداعي الإصابة (88)، واستمر التعادل في الوقت الاضافي فاحتكما إلى ركلات ترجيح سجل فيها لاعبو البرتغال الركلات الخمس، فيما أهدر القائد ألفارو موراتا الركلة الرابعة لإسبانيا بطلة النسخة الأخيرة بركلات الترجيح على حساب كرواتيا.
فرنسا تحرز المركز الثالث
اجتاز منتخب فرنسا محنة هزيمته الدراماتيكية أمام نظيره الإسباني بالدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بعدما اقتنص المركز الثالث في المسابقة القارية على حساب نظيره الألماني.
وحقق منتخب فرنسا فوزا ثمينا ومستحقا 2/صفر على مضيفه منتخب ألمانيا بمدينة شتوتجارت، في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية في البطولة.
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