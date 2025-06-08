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حبس متهم احتياطيا لسيره عكس الاتجاه مـعـرضـا الأرواح والـمـمـتـلـكـات لـلــخـطـر

حبس متهم احتياطيا لسيره عكس الاتجاه مـعـرضـا الأرواح والـمـمـتـلـكـات لـلــخـطـر

2025-06-08 07:02:44
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرّح‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬المرور‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تباشر‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬بشأنها‭ ‬تداول‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الذي‭ ‬يُظهر‭ ‬قيام‭ ‬سائق‭ ‬بالسير‭ ‬عكس‭ ‬الاتجاه‭ ‬في‭ ‬تهوّر‭ ‬شديد‭ ‬ورعونة‭ ‬بالغة‭ ‬معرضا‭ ‬حياة‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬وممتلكاتهم‭ ‬للخطر،‭ ‬وذلك‭ ‬حال‭ ‬مطاردته‭ ‬سيارة‭ ‬أخرى،‭ ‬ثم‭ ‬فراره‭ ‬عقب‭ ‬ارتكابه‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأثناء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬المرورية‭. ‬

وقد‭ ‬استجوبت‭ ‬النيابة‭ ‬المتهم‭ ‬إثر‭ ‬ضبطه،‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطيا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وجار‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإحالته‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬إحالة‭ ‬سائق‭ ‬السيارة‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬الاختصاص‭.‬

وكانت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الشخصين‭ ‬اللذين‭ ‬قاما‭ ‬بقيادة‭ ‬مركبتيهما‭ ‬عكس‭ ‬اتجاه‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬بمنطقة‭ ‬سند،‭ ‬ما‭ ‬عرّض‭ ‬حياتهما‭ ‬وحياة‭ ‬الآخرين‭ ‬للخطر‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعقيب‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬المقطع‭ ‬المصور‭ ‬الذي‭ ‬تداولته‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الدوريات‭ ‬المرورية‭ ‬باشرت‭ ‬إجراءاتها‭ ‬القانونية‭ ‬حيال‭ ‬الواقعة،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬السائقين‭ ‬‮«‬25‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬تمكنت‭ ‬دوريات‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬المركبة‭ ‬الأخرى‭ (‬31‭ ‬عاما‭).‬

وتشير‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬السائقين‭ ‬متعاط‭ ‬للمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭.‬

وأكدت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتهاون‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬والسلوكيات‭ ‬المرورية،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬تهديدا‭ ‬للسلامة‭ ‬العامة،‭ ‬داعية‭ ‬جميع‭ ‬سائقي‭ ‬المركبات‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقواعد‭ ‬والتعليمات‭ ‬المرورية،‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭.‬

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