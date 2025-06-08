حبس متهم احتياطيا لسيره عكس الاتجاه مـعـرضـا الأرواح والـمـمـتـلـكـات لـلــخـطـر

حبس متهم احتياطيا لسيره عكس الاتجاه مـعـرضـا الأرواح والـمـمـتـلـكـات لـلــخـطـر
وقد استجوبت النيابة المتهم إثر ضبطه، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، وجار استكمال التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، فيما تم إحالة سائق السيارة الأخرى إلى جهة الاختصاص.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت القبض على الشخصين اللذين قاما بقيادة مركبتيهما عكس اتجاه السير على شارع الميثاق الوطني بمنطقة سند، ما عرّض حياتهما وحياة الآخرين للخطر.
جاء ذلك في تعقيب لها على المقطع المصور الذي تداولته عدد من حسابات التواصل الاجتماعي، موضحة أن الدوريات المرورية باشرت إجراءاتها القانونية حيال الواقعة، وتمكنت من القبض على أحد السائقين «25 عاما» فيما تمكنت دوريات إدارة العمليات من القبض على سائق المركبة الأخرى (31 عاما).
وتشير المعلومات الأولية إلى أن أحد السائقين متعاط للمواد المخدرة وكان في حالة غير طبيعية.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من المخالفات والسلوكيات المرورية، التي تمثل تهديدا للسلامة العامة، داعية جميع سائقي المركبات إلى الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
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