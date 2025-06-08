حماس: المقاومة تدير حرب استنزاف ونتنياهو يبحث عن وهم النصر المطلق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬حماس،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬أورده‮ ‬المركز‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للإعلام،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تصعيد‭ ‬الاحتلال‭ ‬عمليته‭ ‬العسكرية‭ ‬يفاقم‭ ‬خسائره،‭ ‬ويدفع‭ ‬أسراه‭ ‬نحو‭ ‬المجهول،‭ ‬ولا‭ ‬حل‭ ‬إلا‭ ‬عبر‭ ‬صفقة‭ ‬شاملة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يرفضه‭ ‬نتنياهو‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النصر‭ ‬المطلق‭ ‬الذي‭ ‬يتحدث‭ ‬عنه‭ ‬نتنياهو‭ ‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬وهم‭ ‬يضلل‭ ‬جمهوره‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬أرادها‭ ‬نتنياهو‭ ‬بلا‭ ‬نهاية‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬عبء‭ ‬يومي،‭ ‬وستكون‭ ‬نهايته‭ ‬السياسية‭ ‬والشخصية،‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬وهم‭ ‬الحسم‭ ‬السريع‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬أعلنت‭ ‬السبت‭ ‬قتل‭ ‬وجرح‭ ‬ستة‭ ‬عسكريين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬بعد‭ ‬تفجير‭ ‬عين‭ ‬نفق‭ ‬مفخخة‭ ‬مسبقا‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬راجلة‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأمس‭ ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬استهدافها‭ ‬جرافة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المنارة‭ ‬جنوبي‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬القسام،‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬عسكري‭ ‬أمس‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‮ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭ (‬صفا‭) ‬إن‭ ‬‮«‬مجاهديها‭ ‬استهدفوا‭ ‬جرافة‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬دي9‮»‬‭ ‬بقذيفة‭ ‬‮«‬الياسين‭ ‬105‭ ‬السبت،‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬اليرموك‭ ‬بحي‭ ‬المنارة‭ ‬جنوبي‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوبي‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬الوكالة،‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬القسام‭ ‬تصديها‭ ‬لآليات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وجنوده‭ ‬المتوغلين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ضمن‭ ‬معركة‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬ومواجهة‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬ونصف‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الاثناء‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬باستشهاد‭ ‬21‭ ‬مواطنا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متواصلة على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات الفلسطينية‮ ‬‭(‬وفا‭) ‬عن‭ ‬المصادر‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ثمانية‭ ‬مواطنين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬جباليا‭ ‬البلد‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬انتشلت‭ ‬جثماني‭ ‬شهيدين‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬منطقة‭ ‬معن‭ ‬شرقي‭ ‬خان‭ ‬يونس‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬مواطنين‭ ‬بينهم‭ ‬طفلتان‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مسيرة‭ ‬للاحتلال‭ ‬خيام‭ ‬نازحين‭ ‬بمواصي‭ ‬خان‭ ‬يونس‮»‬‭. ‬

وحسب‭ ‬الوكالة،‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬أربعة‭ ‬مواطنين‭ ‬وأصيب‭ ‬70‭ ‬آخرون‭ ‬بنيران‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬مساعدات‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‮»‬،‭ ‬مشيرة إلى‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬مواطن‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬قرب‭ ‬مركز‭ ‬توزيع‭ ‬مساعدات‭ ‬عند‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ«محور‭ ‬نتساريم‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬نسف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منازل‭ ‬مواطنين‭ ‬ومنشآت‭ ‬في‭ ‬جياليا‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وشرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كميات‭ ‬الوقود‭ ‬بمستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬إلا‭ ‬ليومين‭ ‬فقط،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المصابين‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬للمستشفيات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭. ‬

الى‭ ‬ذلك‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬أزمة‭ ‬نقص‭ ‬امدادات‭ ‬الوقود‭ ‬تدخل‭ ‬ساعات‭ ‬حاسمة‭ ‬قد‭ ‬تتوقف‭ ‬خلالها عمل‭ ‬المستشفيات‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬نشرته على‭ ‬صفحتها‭ ‬بموقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬والمستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬العربي‭ ‬يتهددهما‮ ‬خطر‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬والمستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬يقدمان‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬الطارئة‭ ‬للجرحى‭ ‬والمرضى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وشمال‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬المستشفيات‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬والمستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬يعني‭ ‬انهيار‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غز،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجمع‭ ‬ناصر‭ ‬الطبي‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬كميات‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬اليومين‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬أي‭ ‬اتصالات‭ ‬تشير‭ ‬بالسماح‭ ‬لإدخال‭ ‬الوقود‭ ‬وتعزيز‭ ‬عمل‭ ‬المولدات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬عمل‭ ‬المولدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬يعني‭ ‬ضرب‭ ‬عصب‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحية‭ ‬وتعريض‭ ‬حياة‭ ‬المرضى‭ ‬والجرحى‭ ‬للخطر‭. ‬

وطالبت‭ ‬الوزارة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بضرورة‭ ‬التحرك‭ ‬العاجل‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬الاحتلال‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬الوقود‭ ‬وقطع‭ ‬الغيار‭ ‬والزيوت‭ ‬للمولدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬بالمستشفيات‭. ‬