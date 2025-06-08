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ترامب يعلن انتهاء علاقته مع ماسك ويحذر من "عواقب وخيمة" إذا مول الديمقراطيين

ترامب يعلن انتهاء علاقته مع ماسك ويحذر من "عواقب وخيمة" إذا مول الديمقراطيين

2025-06-08 07:02:43
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدمنستر،‭ ‬نيوجيرزي‭ - (‬رويترز‭): ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬انتهاء‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬الملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الذي‭ ‬تبرع‭ ‬لحملته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وتوعد‭ ‬بأنه‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬وخيمة‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬موّل‭ ‬ماسك‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجمهوريين‭ ‬الذين‭ ‬سيصوتون‭ ‬لصالح‭ ‬قانون‭ ‬ترامب‭ ‬الشامل‭ ‬لخفض‭ ‬الضرائب‭ ‬والإنفاق‭. ‬

وأحجم‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العواقب‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬إن‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬نيوز،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬مناقشات‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيتم‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬ماسك‭. ‬وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬علاقته‭ ‬بالرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركتي‭ ‬تسلا‭ ‬وسبيس‭ ‬إكس‭ ‬قد‭ ‬انتهت،‭ ‬أجاب‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬أفترض‭ ‬ذلك،‭ ‬نعم‮»‬‭. ‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬ماسك‭ ‬أجاب‭ ‬‮«‬لا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أنوي‭ ‬التحدث‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ستارلينك‭ ‬لخدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬أو‭ ‬شركة‭ ‬سبيس‭ ‬إكس‭ ‬لإطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬التابعتين‭ ‬لماسك‭. ‬بدأ‭ ‬ماسك‭ ‬وترامب‭ ‬تبادل‭ ‬الإهانات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬انتقد‭ ‬ماسك‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬ترامب‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬بغيض‭ ‬ومثير‭ ‬للاشمئزاز‮»‬‭. ‬وتعقد‭ ‬معارضة‭ ‬ماسك‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لإقراره‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬الجمهوريون‭ ‬بأغلبية‭ ‬ضئيلة‭ ‬في‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشيوخ‭. ‬

ووافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬مطروح‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬حيث‭ ‬يدرس‭ ‬الجمهوريون‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭. ‬وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬محللين‭ ‬محايدين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬سيضيف‭ ‬2‭.‬4‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬الدين‭ ‬الأمريكي‭ ‬البالغ‭ ‬36.2‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المشرعين‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬بعض‭ ‬الجمهوريين‭ ‬الذين‭ ‬يتخذون‭ ‬موقفا‭ ‬متشددا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬السياسات‭ ‬المالية‭. ‬

وقال‭ ‬ماسك‭ ‬إن‭ ‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬لظهور‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لتمثيل‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬الطبقة‭ ‬الوسطى‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إنه‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيتم‭ ‬إقراره‭ ‬بحلول‭ ‬عطلة‭ ‬يوم‭ ‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يوليو‭. ‬وأضاف‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬مع‭ ‬الشبكة‭ ‬‮«‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬نعم،‭ ‬من‭ ‬كانوا‭ ‬سيصوتون‭ ‬لإقراره‭ ‬سيصوتون‭ ‬الآن‭ ‬بحماس‭ ‬لصالحه،‭ ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬

حذف‭ ‬ماسك‭ ‬بعض‭ ‬المنشورات‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬ينتقد‭ ‬فيها‭ ‬ترامب،‭ ‬منها‭ ‬منشور‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬دعمه‭ ‬لعزل‭ ‬الرئيس،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة‭ ‬خلافهما‭ ‬العلني‭ ‬الذي‭ ‬تفجر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ ‬كرئيس،‭ ‬صوّت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬آنذاك،‭ ‬مرتين‭ ‬على‭ ‬عزل‭ ‬ترامب،‭ ‬لكن‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬منع‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المرتين‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬وماسك‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬للتعليق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬المنشورات‭ ‬المحذوفة‭. ‬

واقترح‭ ‬ترامب‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مراجعة‭ ‬عقود‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬ماسك‭. ‬وقال‭ ‬أشخاص‭ ‬تحدثوا‭ ‬إلى‭ ‬ماسك‭ ‬إن‭ ‬غضبه‭ ‬بدأ‭ ‬يهدأ‭ ‬ويعتقدون‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬إصلاح‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭. ‬وأحد‭ ‬المنشورات‭ ‬على‭ ‬إكس‭ ‬التي‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬ماسك‭ ‬حذفها‭ ‬كانت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬منشور‭ ‬لمستخدم‭ ‬آخر‭ ‬كتب‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬ضد‭ ‬إيلون،‭ ‬من‭ ‬يفوز؟‭ ‬أراهن‭ ‬على‭ ‬إيلون‭. ‬يجب‭ ‬عزل‭ ‬ترامب‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬محله‭ (‬نائب‭ ‬الرئيس‭) ‬جيه‭.‬دي‭. ‬فانس‮»‬‭. ‬ورد‭ ‬ماسك‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنشور‭ ‬‮«‬نعم‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬بودكاست‭ ‬ثيو‭ ‬فون‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬بثه‭ ‬ثيو‭ ‬فون‭ ‬وتم‭ ‬تسجيله‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬اندلاع‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬ترامب‭ ‬وماسك‭ ‬ونُشر‭ ‬السبت،‭ ‬وصف‭ ‬فانس‭ ‬انتقاد‭ ‬ماسك‭ ‬لترامب‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬فادح‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬فانس‭ ‬‮«‬سأكون‭ ‬دائما‭ ‬مخلصا‭ ‬للرئيس،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إيلون‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭... ‬نوعا‭ ‬ما‭. ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬ممكنا‭ ‬الآن‭... ‬ولكنني‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬فانس‭ ‬ماسك‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬رائد‭ ‬أعمال‭ ‬مذهل‮»‬‭. ‬

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