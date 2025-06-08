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إصابة مرشح رئاسي في كولومبيا برصاصتين في الرأس خلال تجمع انتخابي

إصابة مرشح رئاسي في كولومبيا برصاصتين في الرأس خلال تجمع انتخابي

2025-06-08 07:02:42
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بوغوتا‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصيب‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬اليمينية‭ ‬ومرشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بالرصاص‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬بوغوتا‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الكولومبية‭. ‬وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المرشح‭ ‬البالغ‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬ميغيل‭ ‬أوريبي‭ ‬وهو‭ ‬يلقي‭ ‬خطابا‭ ‬خلال‭ ‬مناسبة‭ ‬انتخابية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬عند‭ ‬سماع‭ ‬صوت‭ ‬طلقات‭ ‬نارية،‭ ‬وقد‭ ‬أطلق‭ ‬مسلح‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬ومرة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلقى‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭. ‬

وفي‭ ‬لقطة‭ ‬أخرى،‭ ‬يظهر‭ ‬أوريبي‭ ‬مضرجا‭ ‬بالدماء‭ ‬وهو‭ ‬ملقى‭ ‬على‭ ‬مقدّمة‭ ‬سيارة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحمله‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬إحدى‭ ‬السيارات‭ ‬المارة‭. ‬وتمكن‭ ‬حارس‭ ‬أمن‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المشتبه‭ ‬به،‭ ‬وهو‭ ‬قاصر‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يبلغ‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬الشرطة‭ ‬كارلوس‭ ‬فرناندو‭ ‬تريانا‭ ‬إن‭ ‬منفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬أصيب‭ ‬خلال‭ ‬الحادثة،‭ ‬وهو‭ ‬يتلقى‭ ‬العلاج‭. ‬وأصيب‭ ‬شخصان‭ ‬آخران‭ ‬هما‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة،‭ ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬ناري‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬غلوك‭ ‬في‭ ‬الموقع‭. ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭ ‬الدافع‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم،‭ ‬فيما‭ ‬تعهّد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الكولومبي‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬وأجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬‮«‬كل‭ ‬قدراتهم‮»‬‭ ‬لاستبيان‭ ‬ما‭ ‬حدث‭. ‬كذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬سانشيز‭ ‬مكافأة‭ ‬مقدارها‭ ‬حوالي‭ ‬725‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لمن‭ ‬يدلي‭ ‬بمعلومات‭ ‬عمن‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

ولقي‭ ‬الهجوم‭ ‬تنديدا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأطياف‭ ‬السياسية‭ ‬ومن‭ ‬الخارج،‭ ‬وقد‭ ‬وصفه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماركو‭ ‬روبيو‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬للديمقراطية‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الرئيس‭ ‬اليساري‭ ‬غوستافو‭ ‬بيترو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬الخطاب‭ ‬التحريضي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬روبيو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عقب‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬ميغيل‭ ‬أوريبي‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬وهو‭ ‬نتيجة‭ ‬الخطاب‭ ‬اليساري‭ ‬العنيف‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الحكومة‭ ‬الكولومبية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬بيترو‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬الخطاب‭ ‬التحريضي‭ ‬وحماية‭ ‬المسؤولين‭ ‬الكولومبيين‮»‬‭. ‬ونددت‭ ‬حكومة‭ ‬بيترو‭ ‬بالهجوم‭ ‬على‭ ‬أوريبي‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الرئاسة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬العنيف‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬شخصه،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحرية‭ ‬الفكر‭ ‬والممارسة‭ ‬الشرعية‭ ‬للسياسة‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬بيدرو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬على‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬احترام‭ ‬الحياة‭ ‬هو‭ ‬الخط‭ ‬الأحمر‭. ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لكولومبيا‭ ‬أن‭ ‬تقتل‭ ‬أبناءها‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬أدان‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬الهجوم‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬ستكشف‭ ‬الحقائق‭ ‬وتعاقب‮»‬‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭. ‬كذلك،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الإكوادور‭ ‬دانيال‭ ‬نوبوا‭ ‬وزعيمة‭ ‬المعارضة‭ ‬الفنزويلية‭ ‬ماريا‭ ‬كورينا‭ ‬ماتشادو‭ ‬على‭ ‬إكس‭ ‬عن‭ ‬دعمهما‭ ‬لأسرة‭ ‬السيناتور‭. ‬ويعد‭ ‬أوريبي‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬المنتقدين‭ ‬لبيترو،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الوسط‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ألفارو‭ ‬أوريبي‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬كولومبيا‭ ‬بين‭ ‬عامَي‭ ‬2002‭ ‬و2010‭. ‬وأشارت‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬محدد‭ ‬ضد‭ ‬أوريبي‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬ومثل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬كان‭ ‬أوريبي‭ ‬يحظى‭ ‬بحماية‭ ‬شخصية‭. ‬وتضم‭ ‬البلاد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬وعصابات‭ ‬المخدرات‭ ‬النافذة‭ ‬ولها‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬السياسي‭. ‬

وأوريبي‭ ‬هو‭ ‬ابن‭ ‬ديانا‭ ‬طربيه،‭ ‬الصحفية‭ ‬الكولومبية‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬قُتلت‭ ‬بعدما‭ ‬اختطفها‭ ‬كارتل‭ ‬ميديين‭ ‬التابع‭ ‬لبابلو‭ ‬إسكوبار‭. ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬جديها‭ ‬الرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬السابق‭ ‬خوليو‭ ‬سيزار‭ ‬طربيه‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬1978‭ ‬إلى‭ ‬1982‭. ‬ونقل‭ ‬أوريبي‭ ‬جوا‭ ‬إلى‭ ‬عيادة‭ ‬‮«‬سانتا‭ ‬في‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يتلقى‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭. ‬وأوضحت‭ ‬المنشأة‭ ‬الطبية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬بوغوتا‭ ‬أن‭ ‬أوريبي‭ ‬نقل‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬حرجة‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬يخضع‭ ‬لجراحة‭ ‬‮«‬أعصاب‮»‬‭ ‬و«للأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬الطرفية‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬نشرت‭ ‬زوجة‭ ‬أوريبي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬زوجها‭ ‬يصارع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حياته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‮»‬‭. ‬وتجمع‭ ‬مؤيدون‭ ‬له‭ ‬خارج‭ ‬المنشأة‭ ‬الطبية‭ ‬وأضاؤوا‭ ‬الشموع‭ ‬وحملوا‭ ‬الصلبان‭ ‬وهم‭ ‬يصلون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شفائه‭. ‬

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