إصابة مرشح رئاسي في كولومبيا برصاصتين في الرأس خلال تجمع انتخابي

إصابة مرشح رئاسي في كولومبيا برصاصتين في الرأس خلال تجمع انتخابي
وفي لقطة أخرى، يظهر أوريبي مضرجا بالدماء وهو ملقى على مقدّمة سيارة قبل أن تحمله مجموعة من الاشخاص إلى داخل إحدى السيارات المارة. وتمكن حارس أمن من القبض على المشتبه به، وهو قاصر يعتقد أنه يبلغ 15 عاما، في حين قال مدير الشرطة كارلوس فرناندو تريانا إن منفذ الهجوم أصيب خلال الحادثة، وهو يتلقى العلاج. وأصيب شخصان آخران هما رجل وامرأة، وعثر على سلاح ناري من طراز غلوك في الموقع. ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم، فيما تعهّد وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز أن يستخدم الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات «كل قدراتهم» لاستبيان ما حدث. كذلك، أعلن سانشيز مكافأة مقدارها حوالي 725 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عمن يقف وراء إطلاق النار.
ولقي الهجوم تنديدا واسع النطاق من مختلف الأطياف السياسية ومن الخارج، وقد وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه «تهديد مباشر للديمقراطية»، داعيا الرئيس اليساري غوستافو بيترو إلى «التوقف عن الخطاب التحريضي». وقال روبيو في بيان عقب إطلاق النار على ميغيل أوريبي: «هذا تهديد مباشر للديمقراطية، وهو نتيجة الخطاب اليساري العنيف الصادر عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية»، مضيفا: «على الرئيس بيترو التوقف عن الخطاب التحريضي وحماية المسؤولين الكولومبيين». ونددت حكومة بيترو بالهجوم على أوريبي وجاء في بيان صادر عن الرئاسة: «إن هذا العمل العنيف ليس فقط هجوما على شخصه، بل أيضا على الديمقراطية وحرية الفكر والممارسة الشرعية للسياسة في كولومبيا». وكتب بيدرو في وقت لاحق على إكس: «احترام الحياة هو الخط الأحمر. لا ينبغي لكولومبيا أن تقتل أبناءها».
بدوره، أدان مكتب الأمم المتحدة في كولومبيا الهجوم وقال في بيان: «نحن واثقون من أن السلطات ستكشف الحقائق وتعاقب» المسؤولين عن هذه الواقعة. كذلك، أعرب رئيس الإكوادور دانيال نوبوا وزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو على إكس عن دعمهما لأسرة السيناتور. ويعد أوريبي من أشد المنتقدين لبيترو، وهو عضو في حزب الوسط الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس السابق ألفارو أوريبي الذي حكم كولومبيا بين عامَي 2002 و2010. وأشارت السلطات إلى أنه لم يكن هناك أي تهديد محدد ضد أوريبي قبل إطلاق النار. ومثل العديد من الشخصيات العامة في كولومبيا، كان أوريبي يحظى بحماية شخصية. وتضم البلاد العديد من المجموعات المسلحة وعصابات المخدرات النافذة ولها تاريخ طويل من العنف السياسي.
وأوريبي هو ابن ديانا طربيه، الصحفية الكولومبية الشهيرة التي قُتلت بعدما اختطفها كارتل ميديين التابع لبابلو إسكوبار. وكان أحد جديها الرئيس الكولومبي السابق خوليو سيزار طربيه الذي قاد البلاد في الفترة الممتدة من 1978 إلى 1982. ونقل أوريبي جوا إلى عيادة «سانتا في» حيث يتلقى العناية المركزة. وأوضحت المنشأة الطبية الواقعة في بوغوتا أن أوريبي نقل إليها في «حالة حرجة» وهو يخضع لجراحة «أعصاب» و«للأوعية الدموية الطرفية». من جهتها، نشرت زوجة أوريبي على حسابه في منصة إكس أن «زوجها يصارع من أجل حياته في هذه اللحظة». وتجمع مؤيدون له خارج المنشأة الطبية وأضاؤوا الشموع وحملوا الصلبان وهم يصلون من أجل شفائه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
17 تموز موعداً لـ"سحب قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026"
الأمير هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج استحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كل المشاعر يعود بالنفع على الحجاج وييسر أداء المناسك ومحل إشادة وتقدير وثناء الجميع
الربيعة يقف ميدانيًا على جاهزية مشروع إثراء المشاعر في منى
قيادية بحزب المؤتمر الهندي: نساء كشمير يتمتعن بصمود استثنائي رغم المعاناة
الدفاع اليابانية: حاملة طائرات صينية تبحر قرب جزيرة في شرق اليابان لأول مرة
طرق دبي تبدأ تنفيذ أعمال التحسينات والحلول المرورية في 40 موقعاً