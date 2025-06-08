16 اجتماعا للجان "المرأة والطفل" و"الشباب" و"حقوق الإنسان" بمجلس الشورى خلال الدور الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعدّت‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬لينا‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬8‭ ‬اجتماعات‭ ‬عقدتها‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬المنصرم،‭ ‬تقريرًا‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2021م،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬95‭) ‬لسنة‭ ‬2024م‭.‬

كما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬تفاصيل‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2012م‭ (‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭)‬،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬حسن‭ ‬أبل،‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬الدلال،‭ ‬لينا‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم،‭ ‬وأعدت‭ ‬تقريرًا‭ ‬بشأنه‭ ‬وتمت‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬لوضعه‭ ‬في‭ ‬صيغة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭.‬

ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬حلقات‭ ‬الأحكام‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬يقررها‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬20‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2012م،‭ ‬المعدل‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬2021م،‭ ‬والتي‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬أي‭ ‬منها‭ ‬عقوبةٌ‭ ‬جنائيةٌ‭ ‬مُقررةٌ‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬63‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬ذاته،‭ ‬وذلك‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬مبدأ‭ ‬شرعية‭ ‬الجرائم‭ ‬والعقوبات‭ ‬المقرر‭ ‬بالمادة‭ (‬20‭) ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬في‭ ‬فقرتها‭ (‬أ‭) ‬على‭ ‬أنه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬جريمة‭ ‬ولا‭ ‬عقوبة‭ ‬إلا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قانون،‭ ‬ولا‭ ‬عقاب‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬الأفعال‭ ‬اللاحقة‭ ‬للعمل‭ ‬بالقانون‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬

ووجد‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬ضرورة‭ ‬التدخل‭ ‬التشريعي‭ ‬لمعالجة‭ ‬العيب‭ ‬الذي‭ ‬تخلل‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬63‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬النافذ،‭ ‬حيث‭ ‬يشير‭ ‬النص‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ومطلق‭ ‬إلى‭ ‬تجريم‭ ‬ومعاقبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أنشأ‭ ‬دارا‭ ‬للحضانة‭ ‬أو‭ ‬أدار‭ ‬دارًا‭ ‬للحضانة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬موقعها‭ ‬أو‭ ‬مواصفاتها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬تدارك‭ ‬هذا‭ ‬العيب‭ ‬بتدخل‭ ‬تشريعي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬به‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬حين‭ ‬استبدل‭ ‬نص‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬63‭) ‬للنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفعل‭ ‬المجرم‭ ‬هو‭ ‬إنشاء‭ ‬دار‭ ‬للحضانة‭ (‬بغير‭ ‬ترخيص‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬دار‭ ‬للحضانة‭ ‬أو‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬موقعها‭ ‬أو‭ ‬مواصفاتها‭ (‬بغير‭ ‬موافقة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭)‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تكتمل‭ ‬أركان‭ ‬مبدأ‭ ‬شرعية‭ ‬الجرائم‭ ‬والعقوبات،‭ ‬بتحديد‭ ‬الالتزام‭ ‬وكيفية‭ ‬إجرائه‭ ‬وعقاب‭ ‬من‭ ‬خالف‭ ‬الالتزام‭ ‬أو‭ ‬الشروط‭ ‬أو‭ ‬الضوابط‭ ‬المحددة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بلجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬برئاسة‭ ‬رضا‭ ‬إبراهيم‭ ‬منفردي،‭ ‬عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬5‭ ‬اجتماعات‭ ‬أنجزت‭ ‬خلالها‭ ‬تقريرًا‭ ‬حول‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬رضا‭ ‬إبراهيم‭ ‬منفردي،‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي،‭ ‬هشام‭ ‬هاشم‭ ‬القصاب،‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬الشهابي،‭ ‬حيث‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬جلساته‭ ‬جواز‭ ‬نظر‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬لوضعه‭ ‬في‭ ‬صيغة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭.‬

ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬صندوق‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتمويل‭ ‬وتطوير‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬للهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الرياضة‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

فيما‭ ‬عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الخزاعي‭ ‬3‭ ‬اجتماعات،‭ ‬ولقاء‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ولقاء‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الهزاع‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة،‭ ‬بهدف‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لسلسلة‭ ‬ورش‭ ‬إعداد‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬2027-2031م‭) ‬التي‭ ‬نظّمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬حول‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والتي‭ ‬يترأسها‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭.‬