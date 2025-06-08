البحرين ضيف شرف منتدى سانت بطرسبورغ الدولي.."أخبار الخليج" الراعي الإعلامي الرسمي للمنتدى الاقتصادي

البحرين ضيف شرف منتدى سانت بطرسبورغ الدولي.."أخبار الخليج" الراعي الإعلامي الرسمي للمنتدى الاقتصادي
تشارك مملكة البحرين كضيف شرف رسمي في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، المقرر عقده خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري في روسيا، برعاية فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، وبمشاركة واسعة من ممثلي أكثر من 90 دولة حول العالم، وذلك في تأكيد لعمق العلاقات البحرينية الروسية.
المنتدى الذي يعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية الدولية يعقد هذا العام تحت شعار «القيم المشتركة: أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب»، ويسلط الضوء على قضايا الاقتصاد المستدام، والابتكار، والعلاقات الدولية، والطاقة.
وتحظى صحيفة «أخبار الخليج» بشرف المشاركة بصفة الراعي الإعلامي الرسمي لهذا الحدث الدولي، ممثلة عن مملكة البحرين إعلاميا، كما تتولى تغطية أبرز الجلسات والحوارات الثنائية التي ستعقد على هامش المنتدى، بمشاركة دول من آسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية.
وكان أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في تصريح سابق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين روسيا والبحرين في مجالات رئيسية مثل الطاقة والتكنولوجيا العالية والخدمات اللوجستية والسياحة.
ومن المتوقع أن يصبح الجناح الوطني للبحرين مركزا لعرض إمكاناتها الاستثمارية، وإنشاء اتصالات مع الشركاء في قطاع الأعمال، وتبادل الخبرات.
وسيعقد المنتدى في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، ويأتي انعقاد الحدث في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى تسريع الخطوات في التحول الرقمي ومكافحة التغيرات المناخية. ويعد المنتدى منصة لمناقشة هذه القضايا ووضع حلول عملية لتكيف الاقتصاد العالمي مع الظروف الجديدة.
يذكر أن نسخة 2024 من المنتدى شهدت مشاركة 21800 شخص من 139 دولة وإقليما، وتم توقيع 1073 اتفاقية بقيمة تتجاوز 6.4 تريليونات روبل.
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