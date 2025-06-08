البحرين ضيف شرف منتدى سانت بطرسبورغ الدولي.."أخبار الخليج" الراعي الإعلامي الرسمي للمنتدى الاقتصادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كضيف‭ ‬شرف‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬2025،‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬برعاية‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬لعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الروسية‭.‬

المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الدولية‭ ‬يعقد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬القيم‭ ‬المشتركة‭: ‬أساس‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‮»‬،‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المستدام،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬والطاقة‭.‬

وتحظى‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بشرف‭ ‬المشاركة‭ ‬بصفة‭ ‬الراعي‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرسمي‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي،‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إعلاميا،‭ ‬كما‭ ‬تتولى‭ ‬تغطية‭ ‬أبرز‭ ‬الجلسات‭ ‬والحوارات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى،‭ ‬بمشاركة‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬آسيا،‭ ‬وأوروبا،‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭.‬

وكان‭ ‬أنطون‭ ‬كوبياكوف‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬سابق‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬رئيسية‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬العالية‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والسياحة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬الجناح‭ ‬الوطني‭ ‬للبحرين‭ ‬مركزا‭ ‬لعرض‭ ‬إمكاناتها‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.‬

وسيعقد‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري،‭ ‬ويأتي‭ ‬انعقاد‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه فيه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬الخطوات‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ومكافحة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭. ‬ويعد‭ ‬المنتدى منصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬ووضع‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬لتكيف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الجديدة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬21800‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬139‭ ‬دولة‭ ‬وإقليما،‭ ‬وتم‭ ‬توقيع‭ ‬1073‭ ‬اتفاقية‭ ‬بقيمة‭ ‬تتجاوز‭ ‬6‭.‬4‭ ‬تريليونات‭ ‬روبل‭. ‬