  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
البحرين ضيف شرف منتدى سانت بطرسبورغ الدولي.."أخبار الخليج" الراعي الإعلامي الرسمي للمنتدى الاقتصادي

البحرين ضيف شرف منتدى سانت بطرسبورغ الدولي.."أخبار الخليج" الراعي الإعلامي الرسمي للمنتدى الاقتصادي

2025-06-08 07:02:41
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كضيف‭ ‬شرف‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬2025،‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬برعاية‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬لعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الروسية‭.‬

المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الدولية‭ ‬يعقد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬القيم‭ ‬المشتركة‭: ‬أساس‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‮»‬،‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المستدام،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬والطاقة‭.‬

وتحظى‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بشرف‭ ‬المشاركة‭ ‬بصفة‭ ‬الراعي‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرسمي‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي،‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إعلاميا،‭ ‬كما‭ ‬تتولى‭ ‬تغطية‭ ‬أبرز‭ ‬الجلسات‭ ‬والحوارات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى،‭ ‬بمشاركة‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬آسيا،‭ ‬وأوروبا،‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭.‬

وكان‭ ‬أنطون‭ ‬كوبياكوف‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬سابق‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬رئيسية‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬العالية‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والسياحة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬الجناح‭ ‬الوطني‭ ‬للبحرين‭ ‬مركزا‭ ‬لعرض‭ ‬إمكاناتها‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.‬

وسيعقد‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري،‭ ‬ويأتي‭ ‬انعقاد‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه فيه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬الخطوات‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ومكافحة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭. ‬ويعد‭ ‬المنتدى منصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬ووضع‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬لتكيف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الجديدة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬21800‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬139‭ ‬دولة‭ ‬وإقليما،‭ ‬وتم‭ ‬توقيع‭ ‬1073‭ ‬اتفاقية‭ ‬بقيمة‭ ‬تتجاوز‭ ‬6‭.‬4‭ ‬تريليونات‭ ‬روبل‭. ‬

MENAFN08062025000055011008ID1109649744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث