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طيران الخليج: الـتـعـامـل مع حالة اضطراب مسافر خليجي على رحلة الكويت

طيران الخليج: الـتـعـامـل مع حالة اضطراب مسافر خليجي على رحلة الكويت

2025-06-08 07:02:40
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬الرحلة‭ ‬رقم‭ ‬ GF 213‭ ‬المتجهة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بتاريخ‭ ‬8‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬شهدت‭ ‬حالة‭ ‬اضطراب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسافر‭ ‬خليجي‭ ‬استدعت‭ ‬اتخاذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬والاحترازية‭ ‬وفق‭ ‬الأنظمة‭ ‬المعتمدة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحالة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬إذ‭ ‬جرى‭ ‬احتجاز‭ ‬الراكب‭ ‬المعني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬المطار‭ ‬لدى‭ ‬هبوط‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬الكويت‭ ‬الدولي،‭ ‬وتم‭ ‬إنزال‭ ‬جميع‭ ‬الركاب‭ ‬بسلام‭.‬

وأعربت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لأي‭ ‬إزعاج‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬الركاب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬سلامة‭ ‬المسافرين‭ ‬والطاقم‭ ‬تظل‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتها،‭ ‬مثمنةً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تعاون‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬واحترافيتها‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬للموقف‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭.‬

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