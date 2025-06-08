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مواجهات عنيفة في كاليفورنيا.. وترامب يأمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني

مواجهات عنيفة في كاليفورنيا.. وترامب يأمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني

2025-06-08 07:02:39
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬احتجاجات‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اعتقلت‭ ‬سلطات‭ ‬الهجرة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬44‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬حملة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭.‬

وبدأت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬إثر‭ ‬الاعتقالات‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬مداهمة‭ ‬للهجرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس،‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬ومتظاهرين‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬القاء‭ ‬الشرطة‭ ‬قنابل‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭.‬

واندلعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬عشرات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬والشرطة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬الولاية‭.‬

وامتلأ‭ ‬الهواء‭ ‬بالغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬والدخان‭ ‬في‭ ‬الضواحي‭ ‬الجنوبية‭ ‬لمدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬

وتصاعد‭ ‬الدخان‭ ‬بسبب‭ ‬احتراق‭ ‬شجيرات‭ ‬ومخلفات‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬وركل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬مركبة‭ ‬تابعة‭ ‬لحرس‭ ‬الحدود‭. ‬وتم‭ ‬إغلاق‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيسي‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬دوريات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬الأمريكية‭ ‬تتجول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

ونشرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬كريستي‭ ‬نوم‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مثيري‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‮»‬‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قوانين‭ ‬الهجرة‭ ‬لن‭ ‬يجري‭ ‬التسامح‭ ‬معه‭. ‬

وقالت‭ ‬نوم‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬لن‭ ‬توقفونا‭ ‬أو‭ ‬تبطئونا،‭ ‬سينفذ‭ ‬مكتب‭ ‬الهجرة‭ ‬والجمارك‭ ‬القانون‭. ‬وإذا‭ ‬وضعت‭ ‬يدك‭ ‬على‭ ‬ضابط‭ ‬إنفاذ‭ ‬قانون،‭ ‬فستتم‭ ‬محاكمتك‭ ‬بأقصى‭ ‬عقوبة‭ ‬قانونية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬كارولاين‭ ‬ليفيت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬وقّع‭ ‬مذكرة‭ ‬رئاسية‭ ‬لنشر‭ ‬ألفي‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬سُمح‭ ‬لها‭ ‬بالتفاقم‮»‬،‭ ‬محمّلة‭ ‬المسؤولية‭ ‬لقادة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬‮«‬العديمي‭ ‬الفائدة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬قولها‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬لديها‭ ‬سياسة‭ ‬صفر‭ ‬تسامح‭ ‬إزاء‭ ‬السلوك‭ ‬الإجرامي‭ ‬والعنف،‭ ‬خصوصا‭ ‬عندما‭ ‬يستهدف‭ ‬هذا‭ ‬العنف‭ ‬ضباط‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬القيام‭ ‬بوظائفهم‮»‬‭.‬

وهنّأ‭ ‬ترامب‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬بـ«أداء‭ ‬المهمة‭ ‬بشكل‭ ‬جيّد‮»‬‭ ‬قبيل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬السبت،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشال‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كارن‭ ‬باس‭ ‬قالت‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إن‭ ‬الجنود‭ ‬لم‭ ‬ينتشروا‭ ‬بعد،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يرهم‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭. ‬

وانتقد‭ ‬ترامب‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬باس‭ ‬ونيوسوم‭ ‬قائلا‭ ‬في‭ ‬منشوره‭ ‬إنهما‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المهمة‮»‬،‭ ‬مذكّرا‭ ‬بالحرائق‭ ‬الدموية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬هدد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬بيت‭ ‬هيغسيث‭ ‬بتصعيد‭ ‬التوتر‭ ‬أكثر،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬عادية‭ ‬قريبة‭ ‬قد‭ ‬تتدخل‭. ‬

وأفاد‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تواصل‭ ‬العنف،‭ ‬فستتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمشاة‭ ‬البحرية‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬بندلتن‭. ‬إنهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬أستاذة‭ ‬القانون‭ ‬جيسيكا‭ ‬ليفنسون‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬هيغسيث‭ ‬يبدو‭ ‬رمزيا‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬القيود‭ ‬القانونية‭ ‬عموما‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬كقوة‭ ‬شرطة‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬تمرّد‭. ‬

وقالت‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بإمكان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬القيام‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مجرّد‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬وبالعناصر‮»‬‭.‬

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