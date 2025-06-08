رئيس الغرفة: رفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية قرار تاريخي يدعم الحقوق الفلسطينية

رئيس الغرفة: رفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية قرار تاريخي يدعم الحقوق الفلسطينية
رحب سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بقرار منظمة العمل الدولية برفع عضوية دولة فلسطين الشقيقة إلى دولة مراقب غير عضو خلال أعمال المؤتمر العام للمنظمة في جنيف، معتبراً هذا القرار بمثابة إنجاز مهم يضاف إلى سلسلة المواقف الدولية المساندة للحق الفلسطيني في نيل العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، ورداً على المحاولات الرامية لتهميش الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن قرار منظمة العمل الدولية بتعديل وضع فلسطين ومنحها صفة مراقب يعزز من مشاركتها وحضورها في اجتماعات ومداولات المنظمة الأممية ويرسخ من مكانتها على الساحة الدولية بما يتسق مع قرارات قمة البحرين وقمة فلسطين غير العادية بالقاهرة، منوهاً إلى أن القرار يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في دعم المسار السياسي والقانوني الذي تتبناه فلسطين لنيل حقوقها عبر الأطر والمؤسسات الدولية.
وقال ناس إنه حرص خلال كلمته التي ألقاها في قصر الأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، تجديد تأكيد الدعم الكامل لاعتماد قرار تعديل مركز فلسطين إلى دولة مراقب بما يعزز العدالة والمساواة داخل الأطر الدولية، موضحاً أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بالكامل إلا بضمان تمكين العمال الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم كاملة بما في ذلك الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وهما ركيزتان أساسيتان لبناء نظام عالمي قائم على الإنصاف واحترام حقوق الإنسان.
ومن جانبها أكدت السيدة سونيا جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن قرار المنظمة برفع وضع دولة فلسطين ومنحها صفة «دولة مراقب غير عضو» يستند إلى ما أقرته الدورة رقم 352 لمجلس إدارة المنظمة، بما سيسهم في تعزيز مشاركة فلسطين وتوسيع حضورها في اجتماعات ومداولات المنظمة الأممية، موضحة أنها بصفتها ممثلة عن دول آسيا والدول العربية في مجلس الإدارة، شاركت في عديد من المداولات والنقاشات التي توجت بهذا القرار التاريخي، مشيدة بالتوافق العربي والدولي الذي ساد لتحقيق هذه الخطوة المهمة التي تعكس الدعم الواضح لحقوق الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية.
ولفتت إلى أن غرفة البحرين تستند في كل مواقفها إلى التوجهات الثابتة لمملكة البحرين والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تتمتع بعلاقات دولية متوازنة ومتميزة تقوم على أساس التعاون والتفاهم مع مختلف الدول والمنظمات الدولية كما تلعب دوراً فعالاً في المحافل الدولية، لتدعيم قضايا السلام والتنمية بالإضافة إلى دعمها الثابت للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
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