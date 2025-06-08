رئيس الغرفة: رفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية قرار تاريخي يدعم الحقوق الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

رحب‭ ‬سمير‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بقرار‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬برفع‭ ‬عضوية‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬الشقيقة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬مراقب‭ ‬غير‭ ‬عضو‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬معتبراً‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بمثابة‭ ‬إنجاز‭ ‬مهم‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬المواقف‭ ‬الدولية‭ ‬المساندة‭ ‬للحق‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬العضوية‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬المحاولات‭ ‬الرامية‭ ‬لتهميش‭ ‬الحضور‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬بتعديل‭ ‬وضع‭ ‬فلسطين‭ ‬ومنحها‭ ‬صفة‭ ‬مراقب‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مشاركتها‭ ‬وحضورها‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬ومداولات‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬ويرسخ‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬قرارات‭ ‬قمة‭ ‬البحرين‭ ‬وقمة‭ ‬فلسطين‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يعكس‭ ‬الإرادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسار‭ ‬السياسي‭ ‬والقانوني‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬فلسطين‭ ‬لنيل‭ ‬حقوقها‭ ‬عبر‭ ‬الأطر‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬ناس‭ ‬إنه‭ ‬حرص‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ113‭ ‬لمؤتمر‭ ‬العمل‭ ‬الدولي،‭ ‬تجديد‭ ‬تأكيد‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لاعتماد‭ ‬قرار‭ ‬تعديل‭ ‬مركز‭ ‬فلسطين‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬مراقب‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬داخل‭ ‬الأطر‭ ‬الدولية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحقق‭ ‬بالكامل‭ ‬إلا‭ ‬بضمان‭ ‬تمكين‭ ‬العمال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬كاملة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬اللائق‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وهما‭ ‬ركيزتان‭ ‬أساسيتان‭ ‬لبناء‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الإنصاف‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬سونيا‭ ‬جناحي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬المنظمة‭ ‬برفع‭ ‬وضع‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬ومنحها‭ ‬صفة‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬مراقب‭ ‬غير‭ ‬عضو‮»‬‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أقرته‭ ‬الدورة‭ ‬رقم‭ ‬352‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المنظمة،‭ ‬بما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬فلسطين‭ ‬وتوسيع‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬ومداولات‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية،‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬بصفتها‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬آسيا‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المداولات‭ ‬والنقاشات‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬التاريخي،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالتوافق‭ ‬العربي‭ ‬والدولي‭ ‬الذي‭ ‬ساد‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الدعم‭ ‬الواضح‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬تستند‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مواقفها‭ ‬إلى‭ ‬التوجهات‭ ‬الثابتة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والداعمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬وتقرير‭ ‬المصير‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفقًا‭ ‬لقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بعلاقات‭ ‬دولية‭ ‬متوازنة‭ ‬ومتميزة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬التعاون‭ ‬والتفاهم‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬كما‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬فعالاً‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬لتدعيم‭ ‬قضايا‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعمها‭ ‬الثابت‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬مبادرات‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬