الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان العاهل الأردني بمناسبة عيد جلوس جلالته على العرش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مشيداً‭ ‬جلالته‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭. ‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الهاشمية‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭.‬

‮ ‬كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬الحسين‭ ‬ابن‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭.‬