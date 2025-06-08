الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان العاهل الأردني بمناسبة عيد جلوس جلالته على العرش

الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان العاهل الأردني بمناسبة عيد جلوس جلالته على العرش
مشيداً جلالته بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة عيد جلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
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