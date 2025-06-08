68 مادة إعلامية وفرتها اللجنة الإعلامية ببعثة البحرين للحج هذا العام

68 مادة إعلامية وفرتها اللجنة الإعلامية ببعثة البحرين للحج هذا العام
أنهت اللجنة الإعلامية ببعثة مملكة البحرين للحج أعمالها بنجاح بعد تقديم تغطية إعلامية شاملة ومتميزة لمناسك الحج التي أداها حجاج المملكة لهذا العام، عكست الصورة المشرّفة للتنظيم والدعم الرسمي المقدم لحجاج البحرين، حيث بلغت المخرجات 68 مادة إعلامية بين رسائل مصورة وتقارير إخبارية وإذاعية ووسائل التواصل والبث المباشر ومداخلات إذاعية وتلفزيونية.
وقد ثمّن أحمد العكبري رئيس اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين وحكومتها الرشيدة بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، في سبيل تقديم أفضل الخدمات لحجاجها، سواء على المستوى التنظيمي أو الإعلامي، بما يعكس مكانة المملكة واهتمامها برعاية ضيوف الرحمن، مؤكدا أن النجاحات التي تحققت هي ثمرة للجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في تقديم كافة التسهيلات والخدمات الكبيرة التي جعلت حج هذا العام متميزا.
كما عبّر العكبري عن بالغ الشكر والتقدير للدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير شؤون الإعلام، على دعمه المباشر ومتابعته المستمرة التي أسهمت في تسهيل عمل الفريق الإعلامي وتوفير كافة الاحتياجات التقنية واللوجستية، ما ساعد على إبراز جهود بعثة الحج البحرينية بصورة مهنية وحضارية.
مثمنا توجيهات نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، لما قدّمه من رعاية ومتابعة حثيثة لكافة تفاصيل العمل الإعلامي، وحرصه على تسهيل مهام اللجنة وتمكينها من أداء دورها في توثيق وتغطية فعاليات البعثة وخدمة الحجاج.
مؤكدا الجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة في خدمة حجاج المملكة هذا العام برئاسة فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان وكافة لجان ومنتسبي البعثة والذي تميزت بروح الفريق الواحد التي سادت طوال فترة أداء المناسك.
يذكر أن اللجنة الإعلامية شملت كلا من السيد يوسف فولاذ والسيد عيسى الملا والسيد حمزة الغاوي والسيد خالد العون والسيد ماجد الدوسري والسيد مصعب هجرس.
واختتمت اللجنة الإعلامية بيانها بتأكيد استمرار الجهود لتطوير العمل الإعلامي في الأعوام المقبلة، بما يواكب حجم الإنجاز ويرتقي للتطلعات المستقبلية.
من جهة أخرى حازت حملة المواسم للحج والعمرة على الدرجة الكاملة في تقييم سكن الحجاج، وذلك من قبل مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين ممثلاً في لجنة التقييم والمتابعة، وذلك عن سكن حجاج الحملة.
وأشار تقرير اللجنة إلى جودة السكن المقدم، وتوفيره لكافة سبل الراحة للحجاج، إلى جانب الالتزام التام من الحملة بجميع الإجراءات المعتمدة من بعثة مملكة البحرين.
من جانبه، أكد جاسم أبل، صاحب حملة المواسم، أن الحملة تضع الالتزام بتعليمات البعثة في مقدمة أولوياتها، إلى جانب حرصها على تقديم تجربة متميزة للحجاج من خلال لمسات خاصة تضمنت ديكورات مخصصة وهدايا نوعية تسهم في تسهيل أداء المناسك. كما أشار إلى تهيئة القاعات المرافقة لتكون بيئة مريحة وداعمة للحجاج.
وقد أشادت لجنة البعثة بحملة «المواسم» لما تميزت به هذا العام من جمالية لافتة في تصميم ثيم الحملة، حيث تم توزيعه بشكل منسق في طوابق حجاج المواسم وكذلك في جميع ممرات غرف الحجاج. كما تم تخصيص الأدوار داخل الفندق إلكترونيًا بدلاً من النظام الورقي التقليدي.
بالإضافة إلى ذلك، نظمت الحملة محاضرات وندوات إيمانية في مختلف الأوقات، بهدف إرشاد الحجاج وتثقيفهم دينيًا. كما وفرت تطبيقًا إلكترونيًا يحتوي على خدمات متعددة يحتاجها الحاج طوال موسم الحج، مثل عنوان السكن، ومواقع الحملة في المشاعر، وخدمة الاستفسارات والفتاوى الدينية، بالإضافة إلى عرض صور الحجاج.
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