68 مادة إعلامية وفرتها اللجنة الإعلامية ببعثة البحرين للحج هذا العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أنهت‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬ببعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭ ‬أعمالها‭ ‬بنجاح‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬تغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬شاملة‭ ‬ومتميزة‭ ‬لمناسك‭ ‬الحج‭ ‬التي‭ ‬أداها‭ ‬حجاج‭ ‬المملكة‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬عكست‭ ‬الصورة‭ ‬المشرّفة‭ ‬للتنظيم‭ ‬والدعم‭ ‬الرسمي‭ ‬المقدم‭ ‬لحجاج‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬المخرجات‭ ‬68‭ ‬مادة‭ ‬إعلامية‭ ‬بين‭ ‬رسائل‭ ‬مصورة‭ ‬وتقارير‭ ‬إخبارية‭ ‬وإذاعية‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬والبث‭ ‬المباشر‭ ‬ومداخلات‭ ‬إذاعية‭ ‬وتلفزيونية‭.‬

وقد‭ ‬ثمّن‭ ‬أحمد‭ ‬العكبري‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومتها‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لحجاجها،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التنظيمي‭ ‬أو‭ ‬الإعلامي،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬واهتمامها‭ ‬برعاية‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬هي‭ ‬ثمرة‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬حكومة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬حج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬متميزا‭.‬

كما‭ ‬عبّر‭ ‬العكبري‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المباشر‭ ‬ومتابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عمل‭ ‬الفريق‭ ‬الإعلامي‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التقنية‭ ‬واللوجستية،‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬جهود‭ ‬بعثة‭ ‬الحج‭ ‬البحرينية‭ ‬بصورة‭ ‬مهنية‭ ‬وحضارية‭.‬

مثمنا‭ ‬توجيهات‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬لما‭ ‬قدّمه‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬لكافة‭ ‬تفاصيل‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬مهام‭ ‬اللجنة‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬وتغطية‭ ‬فعاليات‭ ‬البعثة‭ ‬وخدمة‭ ‬الحجاج‭.‬

مؤكدا‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬حجاج‭ ‬المملكة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬برئاسة‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬وكافة‭ ‬لجان‭ ‬ومنتسبي‭ ‬البعثة‭ ‬والذي‭ ‬تميزت‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬التي‭ ‬سادت‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬أداء‭ ‬المناسك‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬شملت‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬فولاذ‭ ‬والسيد‭ ‬عيسى‭ ‬الملا‭ ‬والسيد‭ ‬حمزة‭ ‬الغاوي‭ ‬والسيد‭ ‬خالد‭ ‬العون‭ ‬والسيد‭ ‬ماجد‭ ‬الدوسري‭ ‬والسيد‭ ‬مصعب‭ ‬هجرس‭. ‬

واختتمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بيانها‭ ‬بتأكيد‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬المقبلة،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬حجم‭ ‬الإنجاز‭ ‬ويرتقي‭ ‬للتطلعات‭ ‬المستقبلية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬حازت‭ ‬حملة‭ ‬المواسم‭ ‬للحج‭ ‬والعمرة‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬سكن‭ ‬الحجاج،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬حجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬التقييم‭ ‬والمتابعة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬سكن‭ ‬حجاج‭ ‬الحملة‭.‬

وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬جودة‭ ‬السكن‭ ‬المقدم،‭ ‬وتوفيره‭ ‬لكافة‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬للحجاج،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الالتزام‭ ‬التام‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬بجميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬جاسم‭ ‬أبل،‭ ‬صاحب‭ ‬حملة‭ ‬المواسم،‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬تضع‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعليمات‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياتها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬للحجاج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لمسات‭ ‬خاصة‭ ‬تضمنت‭ ‬ديكورات‭ ‬مخصصة‭ ‬وهدايا‭ ‬نوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬أداء‭ ‬المناسك‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬القاعات‭ ‬المرافقة‭ ‬لتكون‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬وداعمة‭ ‬للحجاج‭.‬

وقد‭ ‬أشادت‭ ‬لجنة‭ ‬البعثة‭ ‬بحملة‭ ‬‮«‬المواسم‮»‬‭ ‬لما‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬جمالية‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬ثيم‭ ‬الحملة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيعه‭ ‬بشكل‭ ‬منسق‭ ‬في‭ ‬طوابق‭ ‬حجاج‭ ‬المواسم‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬ممرات‭ ‬غرف‭ ‬الحجاج‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬الأدوار‭ ‬داخل‭ ‬الفندق‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الورقي‭ ‬التقليدي‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نظمت‭ ‬الحملة‭ ‬محاضرات‭ ‬وندوات‭ ‬إيمانية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأوقات،‭ ‬بهدف‭ ‬إرشاد‭ ‬الحجاج‭ ‬وتثقيفهم‭ ‬دينيًا‭. ‬كما‭ ‬وفرت‭ ‬تطبيقًا‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬متعددة‭ ‬يحتاجها‭ ‬الحاج‭ ‬طوال‭ ‬موسم‭ ‬الحج،‭ ‬مثل‭ ‬عنوان‭ ‬السكن،‭ ‬ومواقع‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬المشاعر،‭ ‬وخدمة‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والفتاوى‭ ‬الدينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬صور‭ ‬الحجاج‭.‬