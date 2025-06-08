من الدعم الى الاستثمار.. الجمعيات الأهلية تبدأ مرحلة جديدة من الاستدامة والحوكمة

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تحديثات قانون الجمعيات ستعزز الاستثمار وتفتح آفاق التمويل المستدام

رئيسة خدمات النواب تدعو الجمعيات الأهلية إلى الاستفادة من التعديلات القانونية الجديدة

تقرير‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬أهمية‭ ‬التعديلات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والتي‭ ‬تقضي‭ ‬بأنه‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬الاشتغال‭ ‬بالسياسة،‭ ‬أو‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مضاربات‭ ‬مالية‭. ‬ويجوز‭ ‬للجمعية‭ ‬استثناءً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬استثمار‭ ‬أموالها‭ ‬الزائدة‭ ‬على‭ ‬احتياجاتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬عائد‭ ‬مالي‭ ‬يساعدها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أغراضها‭ ‬طبقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬له،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاستثمار‭ ‬آمنًا‭ ‬وفي‭ ‬غير‭ ‬الأدوات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ذات‭ ‬المخاطر‭ ‬العالية،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭.‬

ووصفوا‭ ‬التعديلات‭ ‬بأنها‭ ‬خطوة‭ ‬تشريعية‭ ‬رائدة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬وتدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاستقلالية‭ ‬المالية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السماح‭ ‬للجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬باستثمار‭ ‬أموالها‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬آمنة‭ ‬ومدروسة‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تعد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬الأهلي،‭ ‬بما‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬لتطوير‭ ‬خدماتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءتها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬تجسد‭ ‬رؤية‭ ‬ملكية‭ ‬ثاقبة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وتحفيزه‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬نماذج‭ ‬تمويل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬واحترافية،‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكلي‭ ‬على‭ ‬التبرعات،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النقلة‭ ‬القانونية‭ ‬فرصة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشفافية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬التأثير‭ ‬المجتمعي‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬داخل‭ ‬الجمعيات‭.‬

بدورها‭ ‬دعت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الجمعيات‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬القانونية‭ ‬الجديدة‭ ‬لتطوير‭ ‬آليات‭ ‬عملها‭ ‬وتعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬مواردها‭ ‬وفق‭ ‬الضوابط‭ ‬القانونية‭.‬

خطوة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬

استقلالية‭ ‬الجمعيات

أكد‭ ‬حسـن‭ ‬محمـد‭ ‬بوهـزاع،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬تعكس‭ ‬رؤية‭ ‬حكيمة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتمكين‭ ‬الجمعيات‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬عبر‭ ‬استثمارات‭ ‬آمنة‭ ‬ومدروسة،‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفعة‭ ‬الوطن‭ ‬ورفاهية‭ ‬المواطنين‭. ‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬أنه‭ ‬وفقًا‭ ‬للتعديلات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات،‭ ‬أصبح‭ ‬بالإمكان‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬للجمعيات‭ ‬ودعم‭ ‬أنشطتها‭ ‬دون‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬التبرعات‭ ‬أو‭ ‬التمويل‭ ‬التقليدي،‭ ‬حيث‭ ‬يسمح‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬للجمعيات‭ ‬باستثمار‭ ‬فائض‭ ‬أموالها،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬لها‭ ‬مصدر‭ ‬دخل‭ ‬إضافي‭ ‬ومستدام،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكلي‭ ‬على‭ ‬التبرعات‭ ‬غير‭ ‬المنتظمة،‭ ‬وذلك‭ ‬كله‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬المالية،‭ ‬ويمنح‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭ ‬دون‭ ‬القلق‭ ‬المستمر‭ ‬بشأن‭ ‬التمويل‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لتنمية‭ ‬الموارد،‭ ‬يفتح‭ ‬المجال‭ ‬واسعاً‭ ‬أمام‭ ‬الجمعيات‭ ‬لتعزيز‭ ‬مواردها‭ ‬المالية‭ ‬عبر‭ ‬مشاريع‭ ‬ذات‭ ‬عائد‭ ‬مالي،‭ ‬مثل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العقارية‭ ‬أو‭ ‬الشراكات‭ ‬التجارية‭ ‬المحلية،‭ ‬هذه‭ ‬العوائد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تُستخدم‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وكفاءة‭ ‬ومبادرات‭ ‬مجتمعية‭ ‬أكثر‭ ‬تأثيراً،‭ ‬تخدم‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وتوفر‭ ‬خدمات‭ ‬أكثر‭ ‬جودة‭.‬

مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬سوف‭ ‬يشجع‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارات‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬المالي‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬واعتماد‭ ‬نماذج‭ ‬أكثر‭ ‬احترافية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬مع‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬كمصدر‭ ‬للدخل،‭ ‬كما‭ ‬سيدفع‭ ‬الجمعيات‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬خطط‭ ‬مالية‭ ‬واستثمارية‭ ‬قوية،‭ ‬مما‭ ‬يدفعها‭ ‬لتبني‭ ‬أنظمة‭ ‬إدارة‭ ‬أكثر‭ ‬احترافية‭ ‬تشمل‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر،‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وتحليل‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬وهذا‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬والحوكمة‭ ‬داخل‭ ‬الجمعيات،‭ ‬كما‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬استقلالية‭ ‬الجمعيات‭ ‬ودعم‭ ‬نموها‭ ‬المستدام،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بطرق‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وابتكارا‭.‬

المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتعزيز

‭ ‬المواطنة‭ ‬الفاعلة

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬ريما‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬شمس‭ ‬مدير‭ ‬العام‭ ‬دار‭ ‬يوكو‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تعزيز‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬المنظم‭ ‬لعمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجمعيات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬المجتمعي‭ ‬وتجسد‭ ‬بوضوح‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وحرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬كشريك‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬الوطني‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأشارت‭ ‬مدير‭ ‬العام‭ ‬دار‭ ‬يوكو‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يعكس‭ ‬حكمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ونظرته‭ ‬المستقبلية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬العملية‭ ‬التنموية‭ ‬وتولي‭ ‬عناية‭ ‬خاصة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬النهوض‭ ‬بالعمل‭ ‬الأهلي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الرسالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دأب‭ ‬عليه‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬إصلاحي‭ ‬متكامل‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬الفاعلة‭.‬

وقالت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬حافزًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرتنا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬وذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وتطوير‭ ‬برامجها‭ ‬وتعزيز‭ ‬أثرها‭ ‬المجتمعي‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬ورؤية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الرسالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬منعطفا‭ ‬نوعيا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬خدماتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬استقرارها‭ ‬القانوني‭ ‬والإداري‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭.‬

فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لجمعيات

‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة

وأكد‭ ‬عادل‭ ‬سلطان‭ ‬المطوع،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬البحريني‭ ‬للحراك‭ ‬الدولي،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬يُعد‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬نحو‭ ‬تمكين‭ ‬الجمعيات،‭ ‬وبالأخص‭ ‬جمعيات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقلال‭ ‬والاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬تمويل‭ ‬برامجها‭ ‬وخدماتها‭ ‬الحيوية‭ ‬مثل‭ ‬العلاج‭ ‬التأهيلي،‭ ‬التعليم‭ ‬الدامج،‭ ‬أو‭ ‬التوظيف‭ ‬المدعوم‭ ‬دون‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬التمويل‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬منظومة‭ ‬تمويل‭ ‬ذاتي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قدرت‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬نوعية‭ ‬ومستمرة‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬وخاصة‭ ‬لجمعيات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬لكونها‭ ‬بحاجة‭ ‬دائمة‭ ‬إلى‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬كافية‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬لأعضائها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬المحلي‭ ‬الآمن‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاريع‭ ‬ربحية‭ ‬اجتماعية‭ ‬مثل‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية،‭ ‬مراكز‭ ‬خدمات‭ ‬متخصصة،‭ ‬مقاهٍ‭ ‬مجتمعية‭ ‬بإدارة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬تنويع‭ ‬مواردها‭ ‬المالية،‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬التأهيل‭ ‬والتوعية‭ ‬والدمج،‭ ‬وتطوير‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬عليها‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامجها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭ ‬وفعالية‭ ‬أعلى‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لجمعيات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لتوسيع‭ ‬أنشطتها‭ ‬وزيادة‭ ‬تأثيرها‭ ‬المجتمعي،‭ ‬فالعائد‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ (‬مثل‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬أو‭ ‬دعم‭ ‬الأسر‭)‬،‭ ‬والجمعيات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التقليدي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬جهة‭ ‬فاعلة‭ ‬اقتصاديًّا‭ ‬واجتماعيًّا،‭ ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬فروع‭ ‬جديدة‭ ‬أو‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬تخصصية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متاحة‭ ‬سابقًا‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬التمويل،‭ ‬ويمكن‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العائد‭ ‬لدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬تمكين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬اقتصاديًّا‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تتبنى‭ ‬جمعيات‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬إدارة‭ ‬مالية‭ ‬احترافية‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬استثماراتها،‭ ‬مما‭ ‬سيعزز‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬خطط‭ ‬استراتيجية‭ ‬وتمويلية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المؤقتة،‭ ‬وتطوير‭ ‬هيكل‭ ‬إداري‭ ‬يتضمن‭ ‬إدارات‭ ‬أو‭ ‬لجان‭ ‬مالية‭ ‬واستثمارية‭ ‬مؤهلة،‭ ‬وتطبيق‭ ‬مفاهيم‭ ‬مثل‭ ‬حوكمة‭ ‬الجمعيات،‭ ‬الشفافية،‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬والتقييم‭ ‬المالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬لتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمحاسبة‭ ‬لضمان‭ ‬استخدام‭ ‬أمثل‭ ‬للموارد‭.‬

بناء‭ ‬احتياطات‭ ‬مالية‭ ‬لمواجهة

‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية

وقالت‭ ‬أحلام‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬رجب،‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬إمكانيات‭ ‬مناسبة‭ ‬مما‭ ‬سيساعدها‭ ‬في‭ ‬التحرر‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكلي‭ ‬على‭ ‬التبرعات‭ ‬والتي‭ ‬تكون‭ ‬بالعادة‭ ‬متذبذبة‭ ‬ومحددة‭ ‬بشروط‭.‬

وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬الجمعيات‭ ‬بإمكانها‭ ‬تحقيق‭ ‬عائد‭ ‬مالي‭ ‬ثابت‭ ‬ومستدام‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تخطيط‭ ‬المشاريع‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭ ‬كما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬احتياطات‭ ‬مالية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬دون‭ ‬توقف‭ ‬أو‭ ‬تقليص‭ ‬الخدمات‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬المنح‭ ‬المالية‭ ‬والنفقات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقدمها‭ ‬الحكومة‭ ‬للمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬مما‭ ‬سيساعد‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬لبرامج‭ ‬مستقبلية‭ ‬طموحة‭ ‬وهادفة،‭ ‬مشيرةً‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬جمعيات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬أهلية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬حيث‭ ‬يمكنها‭ ‬إنشاء‭ ‬شراكات‭ ‬ذكية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬فكرة‭ ‬مشروع‭ ‬تنموي‭ ‬اجتماعي‭ ‬مشترك‭ ‬ويمكن‭ ‬للجمعية‭ ‬أن‭ ‬تستقطب‭ ‬دعمًا‭ ‬ماليا‭ ‬لوجستياً‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬واجبا‭ ‬وطنيا‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬الجمعيات‭ ‬التفكير‭ ‬بتنويع‭ ‬مصادرها‭ ‬مما‭ ‬سيسمح‭ ‬لها‭ ‬تمويل‭ ‬برامجها‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتها‭ ‬المؤسسية‭ ‬وتوظيف‭ ‬كفاءات‭ ‬متخصصة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬نظرًا‭ ‬لاشتراك‭ ‬قانون‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬ويعمق‭ ‬دوره‭ ‬التنموي‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬الجمعيات‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬ماليًا‭ ‬لكي‭ ‬تستقل‭ ‬ماديًّا‭.‬

كما‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬الذي‭ ‬سيسمح‭ ‬للجمعيات‭ ‬أن‭ ‬تتوسع‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬خدماتها‭ ‬وإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة‭ ‬تستهدف‭ ‬احتياجات‭ ‬مجتمعية‭.‬

تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية

كما‭ ‬أشادت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بمصادقة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬الأهلي‭ ‬والمجتمعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويمهد‭ ‬لمرحلة‭ ‬أكثر‭ ‬احترافية‭ ‬وشفافية‭ ‬واستدامة‭.‬

وأكدت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬النيابية‭ ‬بذلت‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الماضي‭ ‬لتدارس‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬ومناقشته‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وتقديم‭ ‬التصورات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بإخراج‭ ‬تشريع‭ ‬يوازن‭ ‬بين‭ ‬الحرية‭ ‬المسؤولة‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والتنظيم‭ ‬المؤسسي،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬أموال‭ ‬الجمعيات‭ ‬وتعزيز‭ ‬مصداقية‭ ‬العمل‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬المرسوم،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬تنظيم‭ ‬استثمار‭ ‬أموال‭ ‬الجمعيات‭ ‬وحظر‭ ‬المضاربات‭ ‬المالية‭ ‬عالية‭ ‬المخاطر،‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬للجمعيات‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬أنشطتها‭ ‬ومبادراتها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬يأتي‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭ ‬قوي‭ ‬ومتين‭.‬

ودعت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬جميع‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الحوكمة،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والإفصاح‭ ‬المالي،‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬الكيانات‭ ‬كمحرك‭ ‬تنموي‭ ‬وشريك‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المستقبل‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬تتطلب‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الجدية‭ ‬والانضباط،‭ ‬داعية‭ ‬الجمعيات‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬القانونية‭ ‬الجديدة‭ ‬لتطوير‭ ‬آليات‭ ‬عملها‭ ‬وتعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬مواردها‭ ‬وفق‭ ‬الضوابط‭ ‬القانونية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬دعم‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائم‭ ‬لأي‭ ‬جهود‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العمل‭ ‬الأهلي‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬فيه‭.‬