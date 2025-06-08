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الكاظم: الغالبية العظمى من حجاج المملكة من الشباب

الكاظم: الغالبية العظمى من حجاج المملكة من الشباب

2025-06-08 07:02:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الحاج‭ ‬إبراهيم‭ ‬أحمد‭ ‬الكاظم،‭ ‬رئيس‭ ‬حملة‭ ‬الكاظم‭ ‬للحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬نجاح‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬شهده‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬والتسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المشاعر‭ ‬المقدسة،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الحجاج‭ ‬لمناسكهم‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسلاسة‭.‬

ونوّه‭ ‬الكاظم‭ ‬بأن‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬حجاج‭ ‬الحملة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬يحجون‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬تجلّت‭ ‬فيهم‭ ‬روح‭ ‬الالتزام‭ ‬والانضباط‭ ‬والوعي‭ ‬الديني،‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬أجواءً‭ ‬إيمانية‭ ‬مفعمة‭ ‬بالتآخي‭ ‬والسكينة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬أداء‭ ‬المناسك‭.‬

كما‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬برئاسة‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬أمور‭ ‬الحجاج،‭ ‬ومساندة‭ ‬الحملات‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهامها‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬التنظيم‭ ‬والانضباط‭.‬

وأشاد‭ ‬الكاظم‭ ‬كذلك‭ ‬بالإخلاص‭ ‬والتفاني‭ ‬الذي‭ ‬تجسد‭ ‬في‭ ‬عطاءات‭ ‬كوادر‭ ‬الحملة،‭ ‬من‭ ‬إداريين‭ ‬ومشرفين‭ ‬ومرافقين‭ ‬صحيين،‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬جهودًا‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الحجاج‭ ‬ومتابعة‭ ‬شؤونهم‭ ‬لحظة‭ ‬بلحظة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العطاء‭ ‬المخلص‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬التجربة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬رفع‭ ‬الكاظم‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬ودعم‭ ‬متواصل‭ ‬لحجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬ثمّن‭ ‬عاليًا‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬والمساندة‭ ‬المتواصلة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬للحجاج‭ ‬البحرينيين‭ ‬منذ‭ ‬مغادرتهم‭ ‬حتى‭ ‬عودتهم‭ ‬سالمين‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الكاظم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬لوزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج،‭ ‬وكذلك‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان،‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬في‭ ‬الإشراف‭ ‬والتنظيم‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحملات،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الحجاج‭ ‬سيتوجهون‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مناسكهم‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭ ‬لزيارة‭ ‬المسجد‭ ‬النبوي‭ ‬والمزارات‭ ‬الشريفة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاحقًا،‭ ‬فيما‭ ‬يغادر‭ ‬الجزء‭ ‬الآخر‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬مباشرة‭ ‬عائدين‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬الفريضة‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬إيمانية‭ ‬آمنة‭ ‬ومستقرة‭.‬

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