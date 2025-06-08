الكاظم: الغالبية العظمى من حجاج المملكة من الشباب
ونوّه الكاظم بأن الغالبية العظمى من حجاج الحملة هذا العام كانوا من فئة الشباب من الجنسين، يحجون للمرة الأولى، حيث تجلّت فيهم روح الالتزام والانضباط والوعي الديني، ما أضفى أجواءً إيمانية مفعمة بالتآخي والسكينة طوال فترة أداء المناسك.
كما عبّر عن بالغ تقديره للتعاون المثمر والجهود الحثيثة التي تبذلها بعثة مملكة البحرين للحج، برئاسة فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، والتي كان لها الدور الكبير في تيسير أمور الحجاج، ومساندة الحملات في تنفيذ مهامها وفق أعلى درجات التنظيم والانضباط.
وأشاد الكاظم كذلك بالإخلاص والتفاني الذي تجسد في عطاءات كوادر الحملة، من إداريين ومشرفين ومرافقين صحيين، الذين بذلوا جهودًا نوعية في خدمة الحجاج ومتابعة شؤونهم لحظة بلحظة، مؤكدًا أن هذا العطاء المخلص كان من العوامل الأساسية في نجاح التجربة.
وفي هذا السياق، رفع الكاظم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، لما يوليه من رعاية كريمة ودعم متواصل لحجاج مملكة البحرين، كما ثمّن عاليًا التوجيهات السديدة والمساندة المتواصلة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها بالغ الأثر في تهيئة كل سبل الراحة والتسهيلات للحجاج البحرينيين منذ مغادرتهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
كما أعرب الكاظم عن خالص شكره لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، السيد نواف بن محمد المعاودة، على متابعته المستمرة لشؤون الحج، وكذلك فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، على ما بذلوه من جهود مخلصة في الإشراف والتنظيم والتنسيق مع الحملات، بما يعكس الحرص الوطني الكبير على خدمة ضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن جزءًا من الحجاج سيتوجهون بعد انتهاء مناسكهم إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والمزارات الشريفة، على أن يعودوا إلى مملكة البحرين لاحقًا، فيما يغادر الجزء الآخر مكة المكرمة مباشرة عائدين إلى البلاد يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، بعد إتمام الفريضة في أجواء إيمانية آمنة ومستقرة.
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