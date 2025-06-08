سفير البحرين في الرياض يشيد بالجهود السعودية في خدمة حجاج البيت الحرام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ملكاً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬لخدمة‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬وتسهيل‭ ‬أدائهم‭ ‬لمناسكهم‭ ‬للحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬وهي‭ ‬جهود‭ ‬مقدرة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬الإسلامية‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬يحرصان‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جميع‭ ‬الحجاج‭ ‬مطمئنين‭ ‬آمنين‭ ‬وهم‭ ‬يؤدون‭ ‬مناسكهم‭ ‬ويتوجهون‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬آمنة‭ ‬مريحة‭ ‬ومطمئنة‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬وبعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬والحملات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وحجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬والوعي‭ ‬المتميز،‭ ‬والالتزام‭ ‬التام‭ ‬بالتعليمات‭ ‬والقوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬بموسم‭ ‬الحج،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق،‭ ‬وأن‭ ‬ينعم‭ ‬عليها‭ ‬بنعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة‭.‬