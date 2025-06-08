سفير البحرين في الرياض يشيد بالجهود السعودية في خدمة حجاج البيت الحرام
وبهذه المناسبة، أشاد الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم لمناسكهم للحج والعمرة، وهي جهود مقدرة من كل الدول والشعوب الإسلامية.
وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحرصان كل الحرص على أن يكون جميع الحجاج مطمئنين آمنين وهم يؤدون مناسكهم ويتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى في أجواء آمنة مريحة ومطمئنة.
كما أشاد بجهود اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، وبعثة مملكة البحرين للحج، والحملات البحرينية، وحجاج مملكة البحرين على تعاونهم مع الجهات المعنية، والوعي المتميز، والالتزام التام بالتعليمات والقوانين الخاصة بموسم الحج، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، وأن ينعم عليها بنعمة الأمن والأمان، والمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادتها الحكيمة.
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