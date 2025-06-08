وزير العدل يشيد بالنجاح الكبير لموسم الحج
وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالنجاح الكبير والمتميز لموسم حج 1446هـ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو ما مكن الحجاج من أداء مناسكهم في يسر وسلامة وطمأنينة.
كما ثمّن الدور البارز الذي قامت به اللجنة الأمنية المنتدبة من وزارة الداخلية، واللجنة الطبية المنتدبة من وزارة الصحة، وفرق الكشافة التابعين لوزارة التربية والتعليم، إلى جانب جميع اللجان الأخرى ضمن بعثة مملكة البحرين للحج برئاسة فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، مشيدًا بما بذلوه من جهود مخلصة ومتفانية في خدمة حجاج المملكة وتنفيذ الخطط التنظيمية، ومتابعة شؤونهم في الديار المقدسة.
ونوه بما تتمتع به المملكة العربية السعودية الشقيقة من قدرات متقدمة في إدارة الحشود وتفويجهم، من خلال توظيف أحدث التقنيات، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يديم على شعبها الشقيق نعمة الأمن والازدهار والرخاء.
كما أعرب عن شكره وتقديره للدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وفريق وزارة الحج والعمرة على جهودهم وتعاونهم مع بعثة مملكة البحرين للحج، وحرصهم الدائم على تعزيز آليات التعاون والتنسيق، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام الحجاج.
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