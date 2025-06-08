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وزير العدل يشيد بالنجاح الكبير لموسم الحج

وزير العدل يشيد بالنجاح الكبير لموسم الحج

2025-06-08 07:02:33
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بشأن‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬سبل‭ ‬الرعاية‭ ‬لحجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تكامل‭ ‬الجهود‭ ‬لخدمة‭ ‬الحجاج‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬طيلة‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بالنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬والمتميز‭ ‬لموسم‭ ‬حج‭ ‬1446هـ،‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬مكن‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مناسكهم‭ ‬في‭ ‬يسر‭ ‬وسلامة‭ ‬وطمأنينة‭.‬

كما‭ ‬ثمّن‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬المنتدبة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬واللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬المنتدبة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وفرق‭ ‬الكشافة‭ ‬التابعين‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جميع‭ ‬اللجان‭ ‬الأخرى‭ ‬ضمن‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭ ‬برئاسة‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬ومتفانية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬حجاج‭ ‬المملكة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬التنظيمية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬شؤونهم‭ ‬في‭ ‬الديار‭ ‬المقدسة‭.‬

ونوه‭ ‬بما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الحشود‭ ‬وتفويجهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬بلاد‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬شعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬والرخاء‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للدكتور‭ ‬توفيق‭ ‬بن‭ ‬فوزان‭ ‬الربيعة‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وفريق‭ ‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬وتعاونهم‭ ‬مع‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬وحرصهم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬أمام‭ ‬الحجاج‭.‬

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