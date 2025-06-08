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الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة

الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة

2025-06-08 03:08:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدّى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم طواف الوداع، إيذانًا بانتهاء نسكهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف التي تجاوزت طاقتها التشغيلية (107) آلاف طائف في الساعة، كما بلغت الطاقة الاستيعابية للسعي بين الصفا والمروة نحو (118) ألف ساعٍ في الساعة، وسط جاهزية عالية من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق خطة تشغيلية متكاملة لموسم حج هذا العام.

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