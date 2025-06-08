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108 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة

108 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة

2025-06-08 03:08:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن 108 شهداء، و 393 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 54880 شهيدًا و126227 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار 2025 إلى 4603 شهداء، 14186 إصابة.

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