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بشهادة الحجاج .. موسم ناجح بكل المقاييس والشكر لوزارة الأوقاف والشركات الخاصة

بشهادة الحجاج .. موسم ناجح بكل المقاييس والشكر لوزارة الأوقاف والشركات الخاصة

2025-06-08 03:08:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في دورٍ اقتصادي وريادي، تواصل شركة مواكب للسياحة والسفر وخدمات الحج والعمرة حضورها على مستوى المملكة والخارج، بعد أن نجحت بإدارة مشروع التجهيزات لمخيمات الحجاج الأردنيين، حيث سجلت الشركة نجاحا لافتا لجهة التطورات التي قدمت خلالها منجزها لمخيمات الحجاج في مكة المكرمة ، والتي اتسمت بالجودة العالية والخدمة الفضلى.
وتحتل شركة مواكب للسياحة والسفر وخدمات الحج والعمرة مرتبة أولى في قطاع شركات الخدمات السياحية العاملة في المملكة، اضف الى ما تتمتع به من برامج تطويرية لصلب مهامها في تغطية خارطة واسعة للقطاع السياحي في دول المنطقة والعالم، وعبر رحلات وبرامج سياحية عالية التنسيق ورفيعة المستوى بما يرافق ذلك من احاطة الشركة بفاعليات السفر منذ لحظة انطلاق الرحلات ذهابا وإيابا، وفي سلسلة برامج هي الأوسع والأشمل والأقوى بين الشركات العاملة ذات الصلة.
وفي جهود جماعية لإدارة الشركة والتي أفضت حقيقة الى دخولها مساحة شرسة من المنافسة بفضل الخبرات المتخصصة لدى مالكها معتصم أبو جاموس، ومديرها العام محمد أبو جاموس ، وابراهيم السكر ومدير قسم الحج والعمرة عبد الرحمن الزير ، في اداء يعكس ويترجم حجم الدراية الكاملة بالسوق الأردني وطبيعة احتياجات ورغبات الأردنيين من طالبي الخدمة.
النجاحات المتوالية لشركة مواكب للسياحة والسفر وخدمات الحج والعمرة - تكللت خلال الموسم الحالي للحج وبالتعاون مع الخبير الاقتصادي والسياحي أسامه روبين صاحب شركة الديار المقدسة ، حيث برعت الشركتان في تقديم وجه الاردن الاقتصادي والسياحي بما قاموا به من جهود جبار بتجهيز مخيمات الحجاج الاردنيين والتي لقيت تثمينا واشادة من قبل الحجاج الاردنيين.
نجاح الشركة في مشروع مخيمات إقامة الحجاج في مكة ، ووفق احدث وأنجع التصميمات خدمة للحجاج وتوفير سبل الراحة، أسهم بذات الوقت في انجاح موسم الحج وتحت مظلة وزارة الأوقاف بطبيعة الحال، في تظافر للجهود كان الهدف العام والمشترك منه ابراز وأهمية التشاركية بين القطاع الخاص والمؤسسة الرسمية، وهو الأمر الذي اخذته الشركة على عاتقها عبر مالكها ومديرها الأخوين ابو جاموس، والمتمثل بترسيخ وتمتين الدور الوطني لمؤسسات القطاع الخاص خدمة للوطن والمواطن.
وعلى غير عادة فقد كانت هنالك اشادات واسعة من قبل حجاج بيت الله الحرام سواء على المستوى الرسمي والمتمثل بوزارة الاوقاف ووزيرها د. محمد الخلايلة أو كيل جمل وكلمات عبر أصحابها عن امتنانهم وشكرهم للشركات الخاصة التي أكملت المشروع الحكومي في إنجاح موسم الحجيج للعام 2025 وقال الحاج أحمد هندي الخوالدة والخبير في رحلات الشركات المميزة اننا وجدنا خلال رحلتنا الدينية هذه كل سبل الراحة التي وفرتها الشركات الناقلة والمناط بها ايضاً تجهيز المخيمات كما أضاف الخوالدة ان وزير الاوقاف وكوادر الوزارة كانوا متواجدين بين الحجاج الأردنيين لتلمس حاجياتهم وتذليل اي عقبات من الممكن ان تواجههم وختم الخوالدة حديثه بتوجيه الشكر للجميع على جهودهم الجبارة والتي أدت إلى نجاح هذا الموسم بالعلامة الكاملة .

MENAFN08062025000208011052ID1109649641

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