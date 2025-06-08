الخيرية الأردنية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات الساخنة في غزة ثالث أيام العيد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وضمن جهودها المستمرة للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة، توزيع الوجبات الساخنة على عدد من الأسر المتضررة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.



وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أرفقته بفيديو، أن فرقها قامت بتوزيع الوجبات في مناطق متفرقة من القطاع.



وجاء في البيان: "من أحياء خانيونس التي ما زالت تنبض بالحياة رغم كل الألم، استقبلنا العيد ببصيص أمل بأن الغد سيكون أفضل".



ويأتي هذا التوزيع في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة للتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة.