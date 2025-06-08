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عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

2025-06-08 03:08:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، في فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وتأتي هذه العروض تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتحقيق الأمن الغذائي وتوازن الأسعار في السوق المحلي.
ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات.
وتستمر العروض التي تلبي احتياجات المواطنين حتى مساء يوم الاثنين الموافق 9 حزيران 2025 الحالي أو حتى نفاد الكمية.

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