صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد
وأكد الدكتور العبادي خلال جولة تفقدية نفذها اليوم الأحد على عدد من المراكز الصحية المناوبة، أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في جميع المراكز لضمان تقديم الخدمة الطبية بالشكل الأمثل، مثنيًا على التزام الكوادر الطبية والإدارية وجهودهم في خدمة المواطنين خلال عطلة العيد.
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