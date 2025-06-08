  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد

صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد

2025-06-08 03:08:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير صحة محافظة عجلون الدكتور عاكف العبادي، إن كوادر المديرية تواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، ضمن برنامج مناوبات تم إعداده مسبقًا لضمان استمرارية العمل في مختلف المراكز الصحية.


وأكد الدكتور العبادي خلال جولة تفقدية نفذها اليوم الأحد على عدد من المراكز الصحية المناوبة، أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في جميع المراكز لضمان تقديم الخدمة الطبية بالشكل الأمثل، مثنيًا على التزام الكوادر الطبية والإدارية وجهودهم في خدمة المواطنين خلال عطلة العيد.

MENAFN08062025000208011052ID1109649637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث