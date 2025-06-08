صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد

وأكد الدكتور العبادي خلال جولة تفقدية نفذها اليوم الأحد على عدد من المراكز الصحية المناوبة، أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في جميع المراكز لضمان تقديم الخدمة الطبية بالشكل الأمثل، مثنيًا على التزام الكوادر الطبية والإدارية وجهودهم في خدمة المواطنين خلال عطلة العيد.

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