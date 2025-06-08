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إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد

إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد

2025-06-08 03:08:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال متصرف لواء بني عبيد الدكتور علي الحوامدة، إن متصرفية اللواء بالتعاون مع بلدية بني عبيد والجهات ذات العلاقة، أزالت 3 حظائر مخالفة، وحررت 21 مخالفة بيئية وصحية، منذ وقفة عرفة وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.


وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الحاكمية الإدارية في لواء بني عبيد تنفذ بالتنسيق مع البلدية والجهات ذات العلاقة، الرقابة المستمرة والمشددة على المحال التجارية والأسواق وأماكن بيع الأضاحي، وتمنع ذبح الأضاحي على الطرقات وبين الأحياء السكنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين كون تلك الحظائر باتت تتسبب بمكاره صحية وتهدد سلامة المواطنين.


وأكد، أن الحاكمية الإدارية ستواصل جولاتها التفتيشية حتى نهاية أيام العيد، لضمان التزام جميع نقاط بيع الأضاحي بالمعايير الصحية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع متصرفية اللواء والبلدية في البلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز، وشراء الأضاحي من الأماكن المخصصة والمرخصة لذلك حفاظًا على سلامتهم.

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