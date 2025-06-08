إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد

إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الحاكمية الإدارية في لواء بني عبيد تنفذ بالتنسيق مع البلدية والجهات ذات العلاقة، الرقابة المستمرة والمشددة على المحال التجارية والأسواق وأماكن بيع الأضاحي، وتمنع ذبح الأضاحي على الطرقات وبين الأحياء السكنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين كون تلك الحظائر باتت تتسبب بمكاره صحية وتهدد سلامة المواطنين.
وأكد، أن الحاكمية الإدارية ستواصل جولاتها التفتيشية حتى نهاية أيام العيد، لضمان التزام جميع نقاط بيع الأضاحي بالمعايير الصحية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع متصرفية اللواء والبلدية في البلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز، وشراء الأضاحي من الأماكن المخصصة والمرخصة لذلك حفاظًا على سلامتهم.
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