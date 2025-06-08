ارتفاع حصيلة ضحايا مراكز المساعدات في غزة إلى 125 شهيداً

ارتفاع حصيلة ضحايا مراكز المساعدات في غزة إلى 125 شهيداً
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان، إن قوات الاحتلال واصلت ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العُزّل تحت غطاء ما يُسمى "مراكز المساعدات الإنسانية"، التي ترعاها قوات الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية بشكل مباشر، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء تشغيل هذه المراكز في 27 أيار الماضي إلى 125 شهيدًا، و736 جريحًا، و9 مفقودين، في مشهد متكرر من القتل العمد تحت مظلة العمل الإنساني الزائف.
وأضاف، أن هذه المراكز المقامة في مناطق عسكرية مفتوحة وخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال وشركات أمنية أميركية خاصة، أصبحت فخاخًا دموية تُستدرج إليها الحشود الجائعة ليتم استهدافها بالرصاص المباشر والمتفجر، مؤكدًا أن ما يجري، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تنطبق عليها معايير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وفتح المعابر الرسمية والمعروفة لتوزيع المساعدات عبر منظمات أممية حيادية، ووقف العمل الفوري بهذا النموذج الإجرامي الذي تشرف عليه إسرائيل والولايات المتحدة.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية، معتبرًا صمت المجتمع الدولي على هذه المجازر مشاركة غير مباشرة فيها.
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