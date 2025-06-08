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الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم

الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم

2025-06-08 03:08:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الأحد، جلالة الملك عبد الله الثاني بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026.
وأكّد جلالة الملك، لدى لقائه الرئيس العراقي، اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين.
وبحث اللقاء، الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية الذي يبدأ أعماله الاثنين، سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتكثيف الجهود لإنهاء الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية.
وأشار جلالته إلى أهمية البناء على مخرجات القمة العربية التي عقدت أخيرا في بغداد.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والوفد المرافق للرئيس العراقي.

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