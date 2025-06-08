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زلزال بقوة 6,3 درجات يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا

زلزال بقوة 6,3 درجات يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا

2025-06-08 03:08:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال قويّ بلغت شدته 6,3 درجات العاصمة الكولومبية، الأحد، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي لرصد الزلازل.
وقال المعهد الأميركي، إنّ الزلزال وقع قرب مدينة باراتيبوينو في وسط كولومبيا، على بعد نحو 170 كيلومترا شرق بوغوتا.
ولم ترد فورا أنباء عن سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي شعر به سكان مدن ميديلين وكالي ومانيزاليس.
واهتزت المباني في بوغوتا وأطلقت صفارات الإنذار في أنحائها وسارع الناس إلى الشوارع.
ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأضواء وأثاث متأرجح.
وتجمع عشرات الناس في الحدائق وخارج المباني بملابس النوم، وكان الآباء يحاولون تهدئة الأطفال الخائفين فيما يبحث آخرون عن حيوانات أليفة هربت.
وقالت امرأة مسنة في بوغوتا وهي تحاول النزول على درج، "كان الزلزال قويا للغاية".
وخشي كثيرون العودة إلى منازلهم.
وقال كارلوس ألبرتو رويز البالغ 54 عاما والذي ترك شقته مع زوجته وابنه وكلبه "كان الأمر مرعبا للغاية".
وقال فرانسيسكو غونزاليس وهو محامٍ فرّ من منزله أيضا "منذ زمن لم نشعر بمثل هذه الهزة القوية في بوغوتا".
وأعلن رئيس بلدية بوغوتا كارلوس فرناندو غالان أن جميع وكالات مكافحة الكوارث تم تفعيلها.
يقع وسط كولومبيا في منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع. وفي عام 1999، ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات المنطقة، على مقربة من أنسيرمانويفو، وأودى بما يقرب من 1200 شخص.

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