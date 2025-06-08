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الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية

الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية

2025-06-08 03:08:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ألتقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، على هامش أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.
كما ألتقى جلالة الملك برئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر على هامش أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.
كما ألتقى رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن.

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