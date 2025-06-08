مشجعون أردنيون يستقبلون المنتخب العراقي بحرارة

مشجعون أردنيون يستقبلون المنتخب العراقي بحرارة
خبرني - استقبلت جماهير اردنية حاشدة اليوم الاحد، المنتخب العراقي الشقيق لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، في مشهد يعكس الروح الرياضية العالية، ومدى التآخي بين البلدين الشقيقين.
وأكد الاردنيون في استقبالهم للمنتخب العراقي، أن الرياضة تجمع الشعوب العربية وتوحد كلمتها، لا تبث الفرقة بينها.
ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة النشامى في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم بعد غد الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي.
ورفع المستقبلون الاعلام الاردنية الى جانب الاعلام العراقية، كما هتفوا بعبارات الترحيب والاعتزاز والتقدير بالعراق الشقيق ومنتخبه الكروي.
وكان رحّب نجم المنتخب الأردني موسى التعمري بالمنتخب العراقي "أسود الرافدين".
ونشر التعمري عبر حسابه على "إنستغرام" صورة رحّب فيها بالمنتخب العراقي، مؤكداً أن الأردن يحتضن الجميع بمحبة وأمان.
وفي لفتة تعبّر عن أن كرة القدم تبقى جسراً للتقارب والمحبة بين الشعوب، قال التعمري: "ما بين الأردن والعراق ليس فقط حدود، بل تاريخ وأخوّة".
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