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المومني: نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن

المومني: نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن

2025-06-08 03:07:09

خبرني - رحب وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم الأحد، ببعثة المنتخب العراقي التي حضرت لملاقاة منتخبنا الوطني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيت المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكتب المومني عبر صفحته الشخصية على موقع "إكس": نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن، قبيل اللقاء الرياضي ضمن التصفيات المونديالية.

وأضاف، كل التقدير للعلاقة الأخوية التي تجمع شعبينا، ونتمنى للجميع مباراة تليق بالعروبة والروح الرياضية.

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