17 تموز موعداً لـ"سحب قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026"

خبرني - قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن 17 يوليو (تموز) المقبل سيكون موعداً لسحب قرعة الملحق الآسيوي، الذي سيجمع المنتخبات الآسيوية التي حجزت مقاعد المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد أن ضمنت منتخبات إيران وأوزبكستان التأهل المباشر في المجموعة الأولى، فيما حجزت الإمارات وقطر مقعدين في الملحق، وتأهلت كوريا الجنوبية والأردن لمونديال مباشرة، وتتصارع عُمان وفلسطين لحجز مقعد إلى جانب العراق، فيما بلغت اليابان كأس العالم، وتحتاج أستراليا إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بأربعة أهداف نظيفة من السعودية لضمان البطاقة المباشرة.

وسيكون المنتخب السعودي ضامناً للملحق في حال فشل في الفوز بخمسة أهداف نظيفة على أستراليا، وسيكون معه منتخب إندونيسيا.

ونشرت «الشرق الأوسط»، الثلاثاء الماضي، وفقاً لمصادر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن لجنة المسابقات منحت استضافة مجموعتَي الملحق الآسيوي المؤهِّلتين لكأس العالم 2026 للسعودية وقطر، حيث من المقرر أن تقام في 8 و11 و14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وستكون استضافة السعودية في حال خسر الأخضر فرصة التأهل المباشر لكأس العالم، فيما ستكون قطر مستضيفة باعتبارها خسرت رسمياً التأهل المباشر.

وحسب النظام، يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القارّي الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب يومي 13 و18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما سيذهب الفائز منهما إلى ملحق دولي للعب يومَي 26 و31 مارس (آذار) من عام 2026 المقبل، والفائز فيه سيذهب مباشرةً إلى كأس العالم.

وينص نظام الملحق الدولي على مشاركة 6 منتخبات بحيث يتأهل إليه منتخبان من الكونكاكاف ومنتخب من آسيا ومنتخب من أفريقيا ومنتخب من أميركا الجنوبية ومنتخب من أوقيانوسيا، وحينها ستكون هناك أفضلية لمنتخبين بحيث يتقدمان في التصنيف عن المنتخبات الأربعة الأخرى؛ بحيث يلعب منتخب ضد آخر، والفائز يلعب مع المنتخب صاحب التصنيف الأفضل، وكذلك الحال لمنتخبين آخرين يلتقيان، والفائز منهما يذهب لملاقاة المنتخب الأفضل تصنيفاً، والفائز في المواجهتين يتأهل مباشرة لكأس العالم.

بقيت الإشارة إلى أن منتخب فنزويلا وبوليفيا يتنافسان على ملحق أميركا الجنوبية، فيما حجز منتخب نيو كاليدونيا مقعدها في ملحق أوقيانوسيا، وتتنافس منتخبات غانا والغابون وموزمبيق وناميبيا على مقعد قارة أفريقيا، أما الكونكاكاف فالترشيحات بين بنما وكوستاريكا وجامايكا وهاييتي وهندوراس لم تحسم بعد.

وللمرة الأولى، ستحصل قارة آسيا على ثمانية مقاعد مباشرة في كأس العالم، بالإضافة إلى مشاركة دولة إضافية في بطولة الملحق العالمي، مما قد يرفع عدد المتأهلين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى 9 متأهلين.