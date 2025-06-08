مصارع شهير يدعو إلى نزال بين ترمب وماسك

مصارع شهير يدعو إلى نزال بين ترمب وماسك
خبرني - دعا المصارع وصانع المحتوى الأمريكي الشهير لوغان بول، إلى تنظيم نزال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك.
وقال "اليوتيوبر" لوغان بول الذي يشارك في المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، عبر منصات التواصل الاجتماعي: "دعونا نفعل هذا".
ونشر المدون ملصقاً صمم بمساعدة الذكاء الاصطناعي ورسم عليه وجها لإيلون ماسك وآخر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهما يتحضران لنزالات رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).
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